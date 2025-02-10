Алина Гросу загремела в больницу - что случилось

Алина Гросу находится под капельницами.

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Алина Гросу - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

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Алина Гросу лежит в больнице

Певица кратко рассказала о своем состоянии

Украинская известная певица Алина Гросу сообщила поклонникам, что у нее проблемы со здоровьем.

На своей странице в соцсетях Гросу поделилась, что ей стало плохо, но так и не назвала точную причину. На кадрах артистка показалась с капельницей.

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Также Алина рассказала, что она готовилась к выпуску новых песен, но организм подвел, поэтому работу пришлось приостановить.

Алина Гросу поставила на паузу работу над новыми песнями / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

"Пока готовится выход альбома, попала в больницу. Ненавижу такое", - отметила Гросу.

Но артистка не падает духом и даже подбодрила поклонников, заявив, что все будет хорошо.

Алина Гросу имеет позитивный настрой / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Алина Гросу / Инфографика: Главред

Алина Гросу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Кто такая Алина Гросу? Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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