Алина Гросу показала любимого мужчину

Вкратце:
- Алина Гросу показала младшего на 22 года брата
- Мише скоро исполнится 7 лет
Украинская певица и актриса Алина Гросу по-прежнему скрывает от общественности своего второго мужа, хотя внимательные поклонники уже давно знают, кто покорил ее сердце. Сегодня же артистка показала второго самого важного мужчину в своей жизни.
В своем блоге в Instagram она поделилась трогательной фотосессией с младшим братом. Мальчика зовут Михаил, и летом ему исполнится 7 лет.
"Мини-бро, мини-Гро, мини-носик, мини-Гросик", - подписала фотографии Гросу.
В комментариях поклонники певицы отмечают сходство брата с его звездной сестрой: "Очі так точно схожі, хоча і носики також", "Ваш фірмовий носик, прямо вау", "Як він швидко виріс!", "Схожі і красиві!", "Схожі дуже і очі, і носики" и т.д.
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Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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