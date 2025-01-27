Алина Гросу показала любимого мужчину

Гросу не прячет эту часть своей личной жизни к большому удовольствию фанатов.

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Алина Гросу новости - Алина Гросу показала, как подрос ее младший брат / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Вкратце:

Алина Гросу показала младшего на 22 года брата

Мише скоро исполнится 7 лет

Украинская певица и актриса Алина Гросу по-прежнему скрывает от общественности своего второго мужа, хотя внимательные поклонники уже давно знают, кто покорил ее сердце. Сегодня же артистка показала второго самого важного мужчину в своей жизни.

В своем блоге в Instagram она поделилась трогательной фотосессией с младшим братом. Мальчика зовут Михаил, и летом ему исполнится 7 лет.

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"Мини-бро, мини-Гро, мини-носик, мини-Гросик", - подписала фотографии Гросу.

В комментариях поклонники певицы отмечают сходство брата с его звездной сестрой: "Очі так точно схожі, хоча і носики також", "Ваш фірмовий носик, прямо вау", "Як він швидко виріс!", "Схожі і красиві!", "Схожі дуже і очі, і носики" и т.д.

Алина Гросу новости - Алина Гросу показала, как подрос ее младший брат / instagram.com/alina_grosu

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Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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