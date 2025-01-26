"Я закрыла эту дверь": бывшая жена Ступки впервые назвала причину развода

Краткое содержание:
- Супруги объявили о разводе в 2022 году
- С тех пор Логунова впервые рассказала, почему развелась с актером
Украинский актер Дмитрий Ступка и ведущая и бизнесвумен Полина Логунова объявили о разводе весной 2022 года. Они поженились в 2016 году, в этом браке появилась дочь Богдана, которая продолжает актерскую династию отца.
Три года Логунова молчала о причинах расставания с артистом, ведь они договорились расходиться мирно, и своим разводом показать пример, как "бывшим супругам можно сохранить отношения". И лишь недавно, в интервью Габриэлле Массанге, Полина рассказала свою версию событий.
По ее словам, супруги просто начали мучать друг друга в союзе, который застоялся. Тогда женщина приняла решение закончить этот брак. "Я закрыла эту дверь, потому что почувствовала, что мы стоим на месте и ничего не случается. Ну зачем. Мы мучались вдвоем. Если бы он даже на стороне нашел прекрасную девушку, то я бы все равно настучала ему кастрюлей по голове. Поэтому зачем себя держать, когда не за что. И лучше иметь своего бывшего партнера и отца твоего ребенка как друга, чем еще причинять боли друг другу", - вспоминает Логунова.
Также она рассказала, как объясняла Богдане, которой на момент развода родителей было 5 лет, что мама и папа больше не вместе. "Даже когда меня спрашивала Богдана о том, как у меня обстоят дела с папой, то я говорю: "Лучше, чтобы мы были друзьями, чем ссорились". И все хорошо. Она это восприняла, хотя было тяжело", - говорит бывшая жена Дмитрия Ступки.
В апреле 2022 года Полина Логунова сообщила, что она и Дмитрий Ступка больше не вместе, и что у нее есть новый мужчина в США. Это подтвердил в откровенном интервью и сам актер: он рассказал, что 31 декабря 2021 года его избранница сообщила, что встреча с другим мужчиной принесла ей осознание, что она больше не любит мужа, и хочет начать новую жизнь. Ступка принял это решение Логуновой, и начался бракоразводный процесс.
После этого интервью Полина обиделась на Дмитрия, и пообещала раскрыть ему свою правду, которая могла "уничтожить карьеру бывшего супруга". Однако конфликт развития не получил, и в дальнейшем эксы придерживались изначального плана: не обсуждать и не осуждать друг друга публично.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Антон Wellboy публично поддержал певца-россиянина, который живет и выступает в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.
Также известный украинский блогер Александр Волошин удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками, который обострились летом 2024 года. Сейчас он пытается справиться с зависимостями, которые "его убивают".
Читайте также:
- "Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв
- "Ирочка богиня": Налчаджиоглу раскрыл правду про его роман с Билык
- Муж Анны Жук оставил будто прощальный пост, друзья семьи и блогеры в панике
Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред