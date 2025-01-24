Wellboy публично поддержал певца-россиянина - детали скандала

Кратко:
- Wellboy удивил репостом публикаций российского артиста
- Певцу не удалось это скрыть от общественности
Украинский певец Wellboy решил поддержать артиста Zoloto, который не только поет на русском языке, но и выступает в стране-оккупанте РФ.
На своей странице в соцсетях артист поделился постами певца из Казахстана, на что обратила редакция Telegram-канала Музвар.
"Що це було? Мабуть, НЛО!" Вчера в Instagram-аккаунте Wellboy появился репост российского артиста, который активно гастролирует болотами. Может, у Бардаша есть доступ к соцсетям артиста, он тайно вошел и наделал вреда? Другого объяснения не находим", – написал Музвар.
Отметим, Zoloto молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, а также Wellboy через некоторое время удалил публикации.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.
А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.
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Кто такой Wellboy?
Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".
Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.
С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.
В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".
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