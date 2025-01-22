"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Камалия призналась, как развелась с мужем.

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Камалия - развод с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

Камалия рассказала детали развода с мужем

Певица продолжает поддерживать связь с ним

Украинская певица Камалия честно призналась, что ее развод с бизнесменом Мухамммадом Захуром был пиар-ходом.

В интервью для "Коротко про" певица отметила, что они с мужем делают все, чтобы их дети не узнали об их расставании.

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"Они понимают, что такое шоу-биз, что есть пиар-ходы. Поэтому это просто пиар-ход. Они же учатся в актерской школе, следят за своими любимыми звездами и знают, что такое пиар, как привлечь к себе внимание. Они видят, что у нас с Захуром нормальные, добрые, дружеские, классные отношения. Мы поддерживаем друг друга, ездим все вместе отдохнуть. Мы все делаем, чтобы они не замечали, что между родителями что-то не так. Хотя они, конечно, знают о ссоре с Таней, дочерью Захура", - поделилась Камалия.

Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.

"Мы точно знаем, что не можем друг без друга. Мы за все годы очень прикипели друг к другу, мы родные люди. И как бы жизнь ни складывалась, мы всегда будем поддержкой друг друга. Наши отношения – это больше, чем просто брак. Поэтому штамп в паспорте ничего не значит,. Есть много пар, которые не живут в официальном браке и при этом живут прекрасно, воспитывают детей. Поэтому это все условности", - подытожила артистка.

Камалия / инфографика: Главред

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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