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Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром

Анна Подгорная
6 августа 2024, 01:30
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Певица Камалия поделилась, почему скрывает от 10-летних дочерей свою новую жизнь.
Камалия и Мохаммад Захур с детьми
Камалия и Мохаммад Захур развод - дети Камалии не знают про развод родителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Весной 2023 года украинская певица Камалия сообщила, что разводится со своим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, после 20 лет брака. Опеку над их детьми, 10-летними Мирабеллой и Арабеллой, пара разделила - они живут и учатся в Англии с папой, а мама приезжает к ним из Украины время от времени.

В публичном пространстве Захур и Камалия продолжают изображать из себя счастливых супругов - вместе ездят на отдых и празднуют важные события. Лишь недавно певица призналась, что это - жесткое условие, которое поставил ей бывший муж.

В интервью Славе Демину она рассказала, что дочери до сих пор не знают, что их родители в разводе. По настоятельному желанию Захура он и Камалия будут хранить это в секрете до совершеннолетия девочек.

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"Захур, даже когда они развелись с первой женой, он меня встретил после своего развода через 8 лет. И даже со мной в браке они скрывали с первой женой 8 лет, что они не просто разведены, а что Захур женат на другой женщине. То есть 8 лет в наших отношениях с Захуром он еще делал вид перед своими детьми, что они с их мамой - супруги. Чтобы не травмировать. Захур мне запретил (говорить про развод - прим. редактора). У них (мусульман) вообще развод - это табу... Он боится, что девочки не поймут. То есть папа-мама никогда не ссорились, было счастье, все хорошо, и тут вдруг развод. Он говорит: "Вот они вырастут, когда уже будут совершеннолетними, вот тогда мы сможем им говорить". Он хочет, чтобы наши дети выросли как бы в полноценной семье", - отмечает звезда.

К слову, по этой же причине личная жизнь певицы находится в подвешенном состоянии. Она призналась - у нее есть поклонники, есть также мужчина, к которому она имеет сильные чувства, но пока не решается заводить серьезные отношения, ведь не знает, как к этому отнесутся дочери и бывший муж.

"Я не могу сказать, что я в отношениях. Я свободна, я сейчас в такой паузе. У меня очень много друзей-мужчин, которые ко мне проявляют знаки внимания. Я общаюсь, я могу сходить в кино, в ресторане посидеть. Но я не готова к серьезным таким отношениям. Да, мне нравятся мужчины, очень. И есть мужчина, который мне очень нравится, но мне надо подумать. Для того, чтобы узнать, любовь ли это настоящая, надо, чтобы прошел какой-то период. Часто мы можем путать любовь со страстью, симпатией, влюбленностью, увлечением. Скажем так: влюблена, но боюсь... У меня очень сложная ситуация. Я не могу сейчас построить новую семью", - признается Камалия.

Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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Ранее стало известно, что певица Анна Кукса, звезда шоу Голос країни-7 из команды Джамалы, вышла замуж. Об этом рассказала ее близкая подруга, украинская актриса Анна Кошмал.

Также в Сети случайно появились фото "тайного" мужа Натальи Могилевской. Кадры опубликовала одна из гостей вечеринки по случаю Дня рождения популярной певицы.

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