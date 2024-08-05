В Сети случайно появились фото "тайного" мужа Натальи Могилевской

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская более двух лет успешно скрывала своего избранника и подробности отношений с ним. Поклонникам артистки известно лишь, что его зовут Валентин, и он сделал звезду счастливой.
Впрочем, мужчина продолжает делать это в будни и на праздники. Так на День рождения Могилевской Валентин вместе с дочерями подготовил для Натальи праздник-сюрприз.
Именины знаменитость отметила в кругу семьи и близких. Когда во время ужина Валентин вынес праздничный торт его за этим занятием засняла приятельница Могилевской - бизнесвумен и блогерша Наталья Городовая.
Этим видео она поделилась в блоге в Instagram. Так внимательные поклонники Натальи Могилевской наконец смогли увидеть, как выглядит ее супруг.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинская певица Мария Бурмака призналась, что не одинока, и раскрыла подробности своего "женского счастья". Кроме того она высказалась о браке с новым партнером.
Также Марина Боржемская, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, рассказала, что думает про решение их 15-летнего сына публично отречься от отца после всех скандалов с участием спортсмена.
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