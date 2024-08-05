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В Сети случайно появились фото "тайного" мужа Натальи Могилевской

Анна Подгорная
5 августа 2024, 12:14
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Во время вечеринки по случаю Дня рождения певицы завесу тайны приоткрыли ее близкие.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская новости - как выглядит муж Натальи Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская более двух лет успешно скрывала своего избранника и подробности отношений с ним. Поклонникам артистки известно лишь, что его зовут Валентин, и он сделал звезду счастливой.

Впрочем, мужчина продолжает делать это в будни и на праздники. Так на День рождения Могилевской Валентин вместе с дочерями подготовил для Натальи праздник-сюрприз.

Именины знаменитость отметила в кругу семьи и близких. Когда во время ужина Валентин вынес праздничный торт его за этим занятием засняла приятельница Могилевской - бизнесвумен и блогерша Наталья Городовая.

видео дня

Этим видео она поделилась в блоге в Instagram. Так внимательные поклонники Натальи Могилевской наконец смогли увидеть, как выглядит ее супруг.

муж Натальи Могилевской
Наталья Могилевская новости - как выглядит муж Натальи Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natali.horodova

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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Ранее украинская певица Мария Бурмака призналась, что не одинока, и раскрыла подробности своего "женского счастья". Кроме того она высказалась о браке с новым партнером.

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