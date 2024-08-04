Сын Вячеслава Узелкова отрекся от боксера: что думает об этом Марина Боржемская

Бывшая жена Узелкова и мама его детей прокомментировала публичную откровенность сына-подростка.

https://stars.glavred.info/syn-vyacheslava-uzelkova-otreksya-ot-boksera-chto-dumaet-ob-etom-marina-borzhemskaya-10585658.html Ссылка скопирована

Боржемская отреагировала на слова сына, который осудил поведение Узелкова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Украинский боксер и шоумен Вячеслав Узелков расставался со своей женой, фитнес-тренером Мариной Боржемской, после 22 лет в браке со скандалом: она обвиняла его в абьюзе, он ее - в манипуляции детьми. Недавно старший ребенок бывших супругов, 15-летний Роберт, выразил свое мнение про эту ситуацию.

Подросток занял сторону матери и публично заявил, что отрекается от отца. Роберт подтвердил слова Боржемской о том, Узелков имел огромное негативное влияние на их семью.

После такой публичной исповеди сына молчание нарушила его мама. В своем блоге в Instagram она выразила собственное мнение о решении ее первенца от Узелкова.

видео дня

"Мой дорогой сын, я благодарю тебя за твое последнее сообщение. Ты показал в нем свою взрослость, мудрость, силу, боль, потерю и приобретения. Я увидела твою смелость быть честным, не только перед собой, но и другими - все это вызывает большое уважение. У тебя есть чему поучиться, а именно достоинству и чести, отстаивать свои собственные границы, защищать свое самое дорогое - семью, своих девочек. Вот оно ощущение, быть за каменной стеной, за мужественными плечами и почувствовать женскую слабость рядом с тобой. Прости, что тебе пришлось взять все это в свои руки. .... Мы должны учиться говорить правду вслух, как бы это ни было сложно и трудно. Мы должны защищаться, чтобы не давать даже крошечной возможности обидеть себя, потому что, в первую очередь, это нас разрушает и очень ранит, формируя внутренние комплексы и неуверенность в себе. Читая твои строки, я еще глубже почувствовала ту пронзительную боль, с которой ты живешь и мы чувствуем каждый раз касаясь этой темы", - написала Марина Боржемская, и выразила надежду, что Роберт почувствовал облегчение от того, что наконец выразил свои непростые эмоции.

Боржемская отреагировала на слова сына, который осудил поведение Узелкова / instagram.com/uzelkova.marina

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Камалия в свадебном платье сделала признание о своей личной жизни. Она охотно примерила на себя роль невесты, которая стала для нее особенно символичной.

Также украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала редкое фото со своим мужем - вместе пара посетила Олимпиаду в Париже.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред