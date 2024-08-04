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Сын Вячеслава Узелкова отрекся от боксера: что думает об этом Марина Боржемская

Анна Подгорная
4 августа 2024, 16:01
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Бывшая жена Узелкова и мама его детей прокомментировала публичную откровенность сына-подростка.
Вячеслав Узелков, Марина Боржемская с сыном
Боржемская отреагировала на слова сына, который осудил поведение Узелкова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Украинский боксер и шоумен Вячеслав Узелков расставался со своей женой, фитнес-тренером Мариной Боржемской, после 22 лет в браке со скандалом: она обвиняла его в абьюзе, он ее - в манипуляции детьми. Недавно старший ребенок бывших супругов, 15-летний Роберт, выразил свое мнение про эту ситуацию.

Подросток занял сторону матери и публично заявил, что отрекается от отца. Роберт подтвердил слова Боржемской о том, Узелков имел огромное негативное влияние на их семью.

После такой публичной исповеди сына молчание нарушила его мама. В своем блоге в Instagram она выразила собственное мнение о решении ее первенца от Узелкова.

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"Мой дорогой сын, я благодарю тебя за твое последнее сообщение. Ты показал в нем свою взрослость, мудрость, силу, боль, потерю и приобретения. Я увидела твою смелость быть честным, не только перед собой, но и другими - все это вызывает большое уважение. У тебя есть чему поучиться, а именно достоинству и чести, отстаивать свои собственные границы, защищать свое самое дорогое - семью, своих девочек. Вот оно ощущение, быть за каменной стеной, за мужественными плечами и почувствовать женскую слабость рядом с тобой. Прости, что тебе пришлось взять все это в свои руки. .... Мы должны учиться говорить правду вслух, как бы это ни было сложно и трудно. Мы должны защищаться, чтобы не давать даже крошечной возможности обидеть себя, потому что, в первую очередь, это нас разрушает и очень ранит, формируя внутренние комплексы и неуверенность в себе. Читая твои строки, я еще глубже почувствовала ту пронзительную боль, с которой ты живешь и мы чувствуем каждый раз касаясь этой темы", - написала Марина Боржемская, и выразила надежду, что Роберт почувствовал облегчение от того, что наконец выразил свои непростые эмоции.

Сын Боржемской и Узелкова
Боржемская отреагировала на слова сына, который осудил поведение Узелкова / instagram.com/uzelkova.marina

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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