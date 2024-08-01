Редкое событие: Лилия Подкопаева показалась со своим мужем

Украинская легендарная спортсменка и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поделилась снимком со своим мужем Игорем Дубинским, с которым живет в США.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором запечатлена с мужем-бизнесменом.
Лилия позирует в обнимку с Игорем на фоне локаций Олимпиады, которая сейчас проходит в Париже.
Кто такая Лилия Подкопаева?
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
Лилия Подкопаева - последние новости по теме
Напомним, ранее Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения. "Поздравляю тебя, любимый, с днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть — лучшим!" – нежно обратилась к мужу Подкопаева.
Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился". "Наш мир изменился, когда ты родилась. Я люблю тебя так сильно и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, сердечко", - написала Подкопаева.
Вас может заинтересовать:
- "Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри
- Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери
- "Не очень комфортная история": Александр Пономарев разоблачил свое мнение о каминг-ауте дочери
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред