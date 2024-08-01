Редкое событие: Лилия Подкопаева показалась со своим мужем

Лилия Подкопаева показала новое фото со своим мужем.

https://stars.glavred.info/redkoe-sobytie-liliya-podkopaeva-pokazalas-so-svoim-muzhem-10585130.html Ссылка скопирована

Лилия Подкопаева показалась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинская легендарная спортсменка и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поделилась снимком со своим мужем Игорем Дубинским, с которым живет в США.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором запечатлена с мужем-бизнесменом.

Лилия позирует в обнимку с Игорем на фоне локаций Олимпиады, которая сейчас проходит в Париже.

видео дня

Лилия Подкопаева с мужем / фото: скрин instagram.com/podkopayeva_official/

Кто такая Лилия Подкопаева? Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Лилия Подкопаева - последние новости по теме

Напомним, ранее Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения. "Поздравляю тебя, любимый, с днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть — лучшим!" – нежно обратилась к мужу Подкопаева.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился". "Наш мир изменился, когда ты родилась. Я люблю тебя так сильно и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, сердечко", - написала Подкопаева.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред