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Лилия Подкопаева вернулась в Украину - чем занята спортсменка

Анна Подгорная
20 мая 2024, 21:17
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Спортивная легенда уже совершила несколько важных визитов.
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева новости - где сейчас Лилия Подкопаева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинская олимпийская чемпионка и легендарная гимнастка Лилия Подкопаева уже много лет живет за границей. Впрочем, она никогда по-настоящему не оставляла свою страну. Даже во время полномасштабной войны она не только занималась благотворительностью на пользу Украины, но и приезжала сюда без страха очевидной опасности.

Недавно спортсменка совершила новое путешествие. Об этом Подкопаева сообщила в своем блоге в Instagram.

Традиционно одним из первых ее визитов стала встреча в Национальном Олимпийском комитете Украины. "Мы затронули многие темы - от тренировочных баз до поддержки наших атлетов на пути к медалям, вызовов, которые стоят перед ними, а также борьбы против участия российских спортсменов в соревнованиях", - рассказала она про работу над предстоящей Олимпиадой в Париже.

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Кроме деловых задач Подкопаева также нашла время и на приятный досуг. К примеру, посетила концерт по случаю юбилея Народного артиста Украины Мирослава Вантуха.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева и Жан Беленюк на концерте Мирослава Вантуха / instagram.com/podkopayeva_official

Кто такая Лилия Подкопаева?

Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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