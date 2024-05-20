С путинистами ему по кайфу: известный украинский певец развлекал россиян в Германии

Олег Кензов вместе с российскими артистами выступил для россиян за границей.

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Олег Кензов выступил для россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/okenzov_official/

Украинский певец Олег Кензов, который сбежал за границу во время полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжает петь на русском языке, выступил в Германии для россиян.

Как стало известно из афиши фестиваля в Германии, на мероприятии предложили "насладиться русской культурой".

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Вместе с Кензовым на сцене были артисты-путинисты: Серега, Бьянка, Алена Апина, а также Миша Марвин – родной брат певицы TAYANNA, который предал Украину.

Отметим, артист пока никак не комментировал свое выступление в кругу артистов страны-оккупанта России, но его позиция украинцам и так понятна.

Кто такой Олег Кензов? Олег Кензов – украинский певец, рэпер и телеведущий, участник второго сезона шоу "X-фактор".

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину артист продемонстрировал проукраинскую позицию: занимался волонтерством, выпускал песни на родном языке, а также говорил о российской агрессии в своих соцсетях. Однако впоследствии его отношение изменилось, и уже через некоторое время вернулся к написанию русскоязычных композиций.

Позже стало известно, что исполнитель находится за границей, постоянно меняя местонахождение.

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Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.

А также El Кравчук раскритиковал своего коллегу Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.

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