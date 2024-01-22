"Пару миллионов евро вывезти в Европу": El Кравчук жестко прошелся по Олегу Виннику

Известный украинский певец, звезда эстрады 1990-х Андрей "El" Кравчук обрушился с критикой в интервью "Телеграф" на коллегу по сцене ‒ звезду 2010-х Олега Винника, который покинул Украину уже почти два года назад и не возвращается с тех пор.
"Винник вообще имел малое отношение к Украине. Много лет работал в Германии до того, как появился в Киеве. Уже там была карьера, пел в театрах. По-видимому, он вернется к этому, когда он выступал на немецкой сцене раньше. И будет жить, как жил до того, как решил пару лет в Киеве работать и пару миллионов евро вывезти в Европу после выборов. И все. Будет интересно, когда узнают, сколько он заработал на этих выборах, где все проиграли. Никто там не выиграл, но деньги заплатили", ‒ сказал он.
По поводу артистов, которые работают в стране-агрессоре РФ (по типу, например Анны Asti), Кравчук был еще более категоричен.
"С ними ничего не нужно делать. Нужно ли их "люстрировать", удалить их песни со всех баз или что-нибудь такое? Не знаю. Если люди не любят этих звезд, они не слушают их песни. Композиции сами исчезнут куда-нибудь по неинтересности. Я думаю, что их не будут слушать", ‒ сказал он.
Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.
Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.
До того друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Сейчас певец живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.
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