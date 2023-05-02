"Он приедет": друг Винника раскрыл подробности о его возвращении в Украину

Олег Винник живет в Германии на роялти, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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Друг Винника рассказал о заработке певца и о его возвращении в Украину / Коллаж фото Википедия, instagram/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник, который не дает о себе знать уже больше года, сейчас находится в Германии, но может появиться в Украине. Об этом рассказал его друг - музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский.

Он рассказал, что Винник уехал из Украины еще до начала полномасштабной войны. После вторжения РФ он решил остаться в Германии. Недзельский заявил, что певец не сидит без денег за границей - он получает роялти.

"Он солист самых известных мюзиклов в Европе. И до сегодняшнего дня он получает роялти от своей работы, от той работы, которую он делал на протяжении тех восьми лет. У Олега есть поклонники по всему миру. Он часто ездил по всем диаспорам", - сказал Недзельский.

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Друг Винника также считает, что певец однозначно рано или поздно вернется в Украину, ведь его тут многое держит.

"Конечно, он приедет в Украину. У него здесь и студия, и здесь есть какое-то имущество, могилы родителей его, есть родственники здесь. Поэтому, конечно, он приедет", — добавил музыкант.

Напомним, ранее Роман Недзельский рассказал о том, что Олег Винник лечится в Германии после осложнений коронавируса и гастрольной жизни. Также он заверил, что у артиста нет онкологических заболеваний.

"У мужчин ближе к 50 начинают сплывать последствия их жизни – как они жили, сколько недосыпали, сколько недоедали, сколько концертов в день работали. С ковида все началось, причем еще до войны. Он уехал в Германию лечиться еще до войны, и так он там и остался, потому что оно дало второе и третье осложнения, к сожалению. Но люди выживают", − сказал он.

Также недавно стало известно о том, что Винник прекращает сотрудничество со своим продюсером Александром Горбенко. Он также отметил, что все права на музыкальные материалы певца принадлежат продюсеру.

Смотрите видео о жизни Олега Винника и его отношениях с фанатами:

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