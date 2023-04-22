Таинственное исчезновение Винника: продюсер заявил, что они приостановили сотрудничество

При этом права на весь музыкальный материал артиста принадлежат продюсеру.

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Продюсер Винника заявил, что они с певцом приостановили сотрудничество/ Instagram Винник, Telegram Горбенко

Фигура певца Олега Винника и его исчезновение до сих пор окутаны тайнами. Всё еще неизвестно, где именно находится артист и в каком состоянии его здоровье. Однако продюсер Винника Александр Горбенко пролил немного света на сферу профессиональной деятельности певца, заявив, что сейчас сотрудничество между ними приостановлено.

В то же время Горбенко отметил, что все права на музыкальный материал певца принадлежат продюсеру. Об этом пишет Telegram-канал "Музвар".

"В последнее время с Олегом не имеем тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Относительно прав на проект и музыкальный материал – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевы и использование образа артиста было несколько. Но на сегодня я не комментирую ситуацию по этому вопросу. На все свое время", – отметил Горбенко.

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Напомним, спустя почти год после своего таинственного исчезновения Олег Винник неожиданно появился в соцсетях. Однако он не публиковал чего-то нового, а лишь немного "подчистил" свою страницу в Instagram, что удивило его поклонников.

Также сообщалось, что руководитель официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон опровергла слова блогера Богдана Беспалова, который заявлял, якобы певец боролся с онкологией и теперь справляется с ее последствиями.

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