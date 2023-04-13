"Весомый вклад": пропавший Олег Винник "засветился" в ВСУ

Украинские военные поблагодарили певца за помощь нашим защитника.

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Винника отметили за помощь ВСУ / Коллаж фото instagram.com/olegg.vynnyk, 10 ОГШБр Эдельвейс

Имя известного украинского певца Олега Винника, который неожиданно исчез во время полномасштабной войны, "засветилось" в ВСУ. Его наградили за помощь украинским военным. Об этом сообщили в одном из фан-аккаунтов певца.

На странице появилось фото благодарности Олегу Виннику как основателю благотворительного фонда "Волчица".

"Благодарность Фонда Олега Винника "Волчица" за весомый вклад в волонтерскую деятельность и предоставление благотворительной помощи для военнослужащих территориальной обороны Хмельницкого", - указано на благодарности.

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ВСУ поблагодарили Винника за помощь / facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul

Напомним, украинская "Бейонсе", певица Оля Полякова перепела песню под названием "Длинноногое счастье", которую она раньше исполняла со своим коллегой, который буквально выпал из медиа-пространства и социальных сетей, Олегом Винником.

Известно, что данный трек был записан накануне полномасштабного вторжения России в Украину и клип так не и не вышел на широкие экраны. Между тем, Оля Полякова снова исполнила эту композицию, только уже без Олега Винника и без русского языка. Песня зазвучала по-новому на родном украинском языке.

Кроме того, известно, что Винник внезапно исчез из информационного пространства, что породило немало неприятных слухов. Однако люди из близкого окружения заявляют - артист не трус, находится в Германии на лечении, а в перерывах занимается благотворительной деятельностью.

Косвенно это подтверждает и муж Оксаны Билозир Роман Недзельский, который подписал контракт с ВСУ еще за неделю до полномасштабного вторжения, и до сих пор продолжает исправно исполнять свое призвание защитника.

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