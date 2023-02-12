'Не может появиться на людях': Демин о тяжелой болезни украинского секс-символа Винника

Украинский ведущий рассказал, что Олег Винник находится на лечении в Берлине и продолжает поддерживать армию Украины.

У Олега Винника серьезная болезнь, он не может выходить на люди / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник находится в тяжелом состоянии. Он лечится в Берлине в Германии. Об этом рассказал украинский ведущий Слава Демин в своей программе "Слава ПРО".

Артист не появлялся на публике почти год. Пока неизвестно, что именно происходит с Винником. Сам же Демин узнал о состоянии певца у своих знакомых.

"Олег Винник продолжает лечиться в Германии, а именно в Берлине. Стало известно, что именно там певец проходит лечение. Какое именно лечение, и что за болезнь у Олега - неизвестно. Но состояние, скорей всего, настолько тяжелое, что оно не может появиться на людях", - сказал ведущий.

Ему также рассказали, что Винник выступает против полномасштабного вторжения, поддерживает украинскую армию и якобы покупает много необходимого для украинских военных.

"Хотя Винник продолжает помогать девушкам и ребятам из ВСУ... За счет чего сейчас живет артист - неизвестно", - добавил Демин.

Напомним, украинская "Бейонсе", певица Оля Полякова перепела песню под названием "Длинноногое счастье", которую она раньше исполняла со своим коллегой, который буквально выпал из медиа-пространства и социальных сетей, Олегом Винником.

Известно, что данный трек был записан накануне полномасштабного вторжения России в Украину и клип так не и не вышел на широкие экраны. Между тем, Оля Полякова снова исполнила эту композицию, только уже без Олега Винника и без русского языка. Песня зазвучала по-новому на родном украинском языке.

Кроме того, известно, что Винник внезапно исчез из информационного пространства, что породило немало неприятных слухов. Однако люди из близкого окружения заявляют - артист не трус, находится в Германии на лечении, а в перерывах занимается благотворительной деятельностью.

Косвенно это подтверждает и муж Оксаны Билозир Роман Недзельский, который подписал контракт с ВСУ еще за неделю до полномасштабного вторжения, и до сих пор продолжает исправно исполнять свое призвание защитника.

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