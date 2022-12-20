Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцом

Теперь в песне вместо "длинных ног" и Олега Винника, поется о глазах и голосом одной лишь Оли Поляковой.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Украинская "Бейонсе", певица Оля Полякова перепела песню под названием "Длинноногое счастье", которую она раньше исполняла со своим коллегой, который буквально выпал из медиа-пространства и социальных сетей, Олегом Винником.

Известно, что данный трек был записан накануне полномасштабного вторжения России в Украину и клип так не и не вышел на широкие экраны, пишет "Обозреватель".

Между тем, Оля Полякова снова исполнила эту композицию, только уже без Олега Винника и без русского языка. Песня зазвучала по-новому на родном украинском языке.

Фрагмент песни Полякова дала послушать поклонникам в своих InstaStories. Кстати, премьера песни прозвучала в ходе записи новогоднего концерта.

"Чарівні чарівні чаруючі очі. Палають вогнем новорічної ночі. Ми такі різні, та це неважливо. Сьогодні з тобою я буду щаслива", - спела Оля Полякова обновленную песню. В оригинальной же версии, вместо "глаз", главную роль в песне играют "длинные ноги".

Напомним, ранее Оля Полякова приняла участие в грузинской версии шоу Танцы со звездами. Свои танцы она посвящала благотворительной и просветительской миссии.

На своей странице в Instagram артистка показала прощальный кадр с грузинским проектом. Кроме слов благодарности команде организаторов, зрителям и партнеру по паркету, Полякова также не упустила возможность похвастаться своими формами.

К счастью наряд для румбы, которая оказалась для певицы последней на шоу, этому лишь способствовал.

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