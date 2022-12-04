Старшая дочь Оли Поляковой показала, как выглядит растрепанная певица в реальной жизни

Маша Полякова показала, как Оля Полякова выглядит в реальной жизни / instagram.com/mashapolyakova

17-летняя Маша Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, сейчас получает музыкальное образование в Великобритании. Меж тем не оставляет девушка и свое второе серьезное увлечение, которое ей приносит не только удовлетворение от реализации творчества, но и некоторый доход.

Маша - успешная блогерка. Время от времени героями ее постов становятся близкие ей люди, в том числе и звездная мама.

Так недавно Полякова-младшая в своем аккаунте в TikTok опубликовала ролик, в котором показала, насколько блистательная "Королева ночи" выглядит по-другому в домашней обстановке.

Главной шуткой видео стала разница между концертными образами Оли Поляковой и ее внешним видом, когда она дома в одной пижаме.

Маша показала маму без макияжа и укладки, певица полулежит на подушках в кровати. "Зачем тебе на концерт Поляковой? Она есть у нас дома! Оля Полякова дома", - подписала ролик дочь певицы.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно, даже нецензурную кричалку про президента РФ.

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