"Stop Putin": Оля Полякова зажгла в Нью-Йорке - толпа скандировала антивоенные лозунги

Оля Полякова зажгла на концерте в Нью-Йорке / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что-угодно.

Так, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин..."

Зрители хором закончили фразу, которая уже стала в украинском языке крылатой, нецензурным выражением.

Михаил Ясинский, многолетний продюсер певицы, опубликовал видеоролик с этим моментом на своей странице в Facebook. С восторгом от харизмы своей подопечной он написал: "У Оли как всегда своя атмосфера... )) Даже в Нью Йорке)".

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