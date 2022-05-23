"Stop Putin": Оля Полякова зажгла в Нью-Йорке - толпа скандировала антивоенные лозунги

Певица умело создала праздничное настроение даже в такое сложное время.
Украинская певица Оля Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что-угодно.
Так, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин..."
Зрители хором закончили фразу, которая уже стала в украинском языке крылатой, нецензурным выражением.
Михаил Ясинский, многолетний продюсер певицы, опубликовал видеоролик с этим моментом на своей странице в Facebook. С восторгом от харизмы своей подопечной он написал: "У Оли как всегда своя атмосфера... )) Даже в Нью Йорке)".
Читайте также"Пусть выступает от РФ" : в сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру
Ранее украинская модель, певица и блогерка Даша Астафьева в одном одеяле предсказала путину его судьбу.
Другие новости:
- "Украина ему нужна, а украинцы - нет": Юрий Горбунов поделился новой антивоенной серией Масяни
- Игорь Кондратюк раскритиковал миф о "хороших русских": "Для меня это оксюморон"
- "Живучий оказался": актеры 95-го квартала высмеяли телефонные разговоры россиян с их женами