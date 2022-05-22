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"Как из гроба вылезла": Оля Полякова со слезами на глазах шокировала признанием

22 мая 2022, 16:40

Полякова призналась, что у нее не было сил ничего делать.

Оля Полякова
Оля Полякова / скриншот

Украинская певица Ольга Полякова откровенно поделилась, как возвращала себя к жизни после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Полякова призналась, что у нее была "черная депрессуха".

"Когда уехала, было абсолютное ощущение что все, жизнь закончилась, что я никому не нужна. Что больше у меня нет профессии, что я больше никогда не услышу аплодисментов. На меня навалилась такая черная депрессуха. Я просто лежала. Мы были в Мюнхене в тот момент, у нас была комнатка, где мы были втроем. Я отправляла детей погулять где-то. У меня не было сил ничего делать. Абсолютная пустота. Непонимание ни кто ты, ни что ты, ни зачем ты. Что твоя жизнь закончилась", - прокомментировала знаменитость в программе Взрослые девочки.

По словам Поляковой, когда ей поступило предложение выступить на благотворительном матче, она ни минуты не размышляла.

"Когда мне поступило предложение поехать на благотворительный матч, это же совершенно бесплатно. Мне позвонили по телефону и сказали через два часа нужно вылететь в Афины и спеть гимн. Они спросили, буду ли я петь? Я сказала: "Да!!!". Приезжаю туда, мои друзья знакомят меня с одной замечательной женщиной, она меня берет под свое крыло, засовывает меня в салон красоты. Меня там красят, мне делают маникюр, маску для лица, макияж. Я одеваю итальянскую рубашку подруги, которая выглядит как вышиванка. Она мне дала еще какую-то синюю юбку. И вот я пою этот гимн Украины. И вот за эту минуту, которую я пела этот гимн Украины, понимаю, что сейчас на меня смотрит вся Европа. Мы сейчас собираем деньги для помощи Украине. И я пою, и этим могу помочь. У меня было ощущение, будто я вдохнула воздух. Словно я из гроба, бл*дь, встала. Словно я встала из гроба. В тот момент я совершенно ожила. И в тот момент я поняла, что ничего не закончилось", – не сдерживая слез сказала звезда.

Она объяснила, что поняла, что да, это тяжелое испытание, но если оно выпало на долю нашей страны, то мы можем с этим справиться:

"Это тяжелое испытание и это какой-то новый виток, который очень несправедливый, которого мы не заслуживаем. Но который почему-то выпал на нашу судьбу. Если он выпал на нашу судьбу, значит мы совершенно точно можем с этим справиться", - сказала Полякова.

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