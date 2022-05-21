Полякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критику

Федишин, Меловин, Полякова / соцсети

Украинская певица Ирина Федишин не стала молчать и ответила на критику своим звездным коллегам из-за своей позиции о представителях ЛГБТ-сообщества.

В Instagram-stories исполнительница разместила ролик блогера Ростислава Калацинского.

Он выразил свое мнение по поводу нашумевшего скандала, отметив, что Федишин, в отличие от Насти Приходько и Оли Поляковой, за 15 лет карьеры не выпустила ни одной русскоязычной песни.

Со своей стороны Ирина вспомнила Приходько, как она представляла Россию на "Евровидении-2009".

"Настя, патриотизм – это любить свою Родину всегда, а не только сегодня быстренько переобуться", – написала она.

А Поляковой Ирина вспомнила, как артистка выступала в кокошнике.

"А теперь так. Оля, но лучше поздно, чем никогда", – заявила она.

Досталось и певцу MELOVIN. Исполнительница сказала, что у него красивые песни, впрочем, артист "невоспитанный".

"Меловин, красивые у тебя песни. Но за твою невоспитанность и нетолерантность – "0" баллов", – заявила звезда.

Что сказала Ирина Федишин

Федишин заявила, что на Евровидения-2022 она "абстрагировалась и одевала розовые очки", потому что ей было очень трудно на это смотреть.

"Я отвлеклась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте", – поразила высказыванием Федишин.

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