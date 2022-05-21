УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Полякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критику

21 мая 2022, 23:31

Ирина вспомнила, как Полякова выступала в кокошнике.

Федишин, Меловин, Полякова
Федишин, Меловин, Полякова / соцсети

Украинская певица Ирина Федишин не стала молчать и ответила на критику своим звездным коллегам из-за своей позиции о представителях ЛГБТ-сообщества.

В Instagram-stories исполнительница разместила ролик блогера Ростислава Калацинского.

Он выразил свое мнение по поводу нашумевшего скандала, отметив, что Федишин, в отличие от Насти Приходько и Оли Поляковой, за 15 лет карьеры не выпустила ни одной русскоязычной песни.

Со своей стороны Ирина вспомнила Приходько, как она представляла Россию на "Евровидении-2009".

"Настя, патриотизм – это любить свою Родину всегда, а не только сегодня быстренько переобуться", – написала она.

А Поляковой Ирина вспомнила, как артистка выступала в кокошнике.

"А теперь так. Оля, но лучше поздно, чем никогда", – заявила она.

Досталось и певцу MELOVIN. Исполнительница сказала, что у него красивые песни, впрочем, артист "невоспитанный".

"Меловин, красивые у тебя песни. Но за твою невоспитанность и нетолерантность – "0" баллов", – заявила звезда.

Что сказала Ирина Федишин

Федишин заявила, что на Евровидения-2022 она "абстрагировалась и одевала розовые очки", потому что ей было очень трудно на это смотреть.

"Я отвлеклась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте", – поразила высказыванием Федишин.

Читайте также:

Анастасия Приходько Оля Полякова Ирина Федишин Melovin
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:31

Полякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критику

23:27

ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя, идут бои - Арестович

23:12

Россия 85 дней воюет не с НАТО, а с Украиной: диалога не будет, пока Москва не прозреет – ПодолякВидео

23:03

Маша Ефросинина показала прощальный подарок от мужа

22:59

Искала в поле среди трупов: мама украинского бойца вывезла сама тело сына в багажнике из-под ХерсонаВидео

Реклама
22:51

В Мариуполе рашисты создают "добровольные" дружиныВидео

22:25

Войска РФ форсировали Северский Донец: ВСУ нанесли удар по врагу и разнесли понтонную переправуВидео

22:23

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в бедуВидео

22:22

Оккупанты убили известного украинского футболистаВидео

22:09

Нет воли: Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП - Bild

21:39

Певица Камалия рассказала, зачем во время войны обращался к ней Владимир ЗеленскийВидео

21:26

Американские гаубицы М777 отправляются из США на помощь ВСУ для борьбы с войсками РФВидео

21:23

Уже скоро: оккультист назвал точную дату смерти ПутинаВидео

21:12

Сын Виктора Павлика попал в больницу с сильными болями

21:11

ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России

21:03

Украинские военные точным ударом уничтожили пушку Пион оккупантов: зрелищное видеоВидео

20:40

Блокада Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО: Эрдоган назвал условие АнкарыВидео

20:27

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:25

Только Украина будет определять, когда и как закончится война - Кулеба

20:23

Обмен Медведчука: в России удивили вариантомВидео

Реклама
19:55

Войска РФ обстреливают населенные пункты на Харьковщине, чтобы не пустить ВСУ на границу – ГенштабВидео

19:48

Начнется мощное наступление: известный оккультист назвал решающие даты войны - гороскоп для УкраиныВидео

19:18

В женских лосинах и в галошах: жители Харьковщины удивлены внешним видом рашистов

19:13

Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию и готовят мощное наступление - ГенштабВидео

18:59

На Луганщине русские не успели убежать от выстрела из украинского гранатомета: яркое видеоВидео

18:50

Армия Украины сможет пойти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца – CITВидео

18:42

Регионы уйдут в свободное плавание: что произойдет, когда Россия развалитсямнение

18:37

"У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе": дочь скандальной Снежаны Егоровой покинула Украину

18:34

"Нелюди и убийцы": главный тренер сборной Украины по футболу набросился на россиянВидео

18:31

Брюссель обсуждает нефтяное эмбарго против РФ без согласия Венгрии - вице-президент Европарламента

18:04

Выехать из города невозможно: Мариуполь взяли под контроль кадыровцыВидео

17:56

Крепость "Мариуполь": боец "Азова" снял фильм об "Азовстали"Видео

17:50

Украина может с боем устроить деблокаду морских портов – ЗеленскийВидео

17:43

"Путинистка" Королева может лишиться имущества в Москве

17:33

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать огненным знакам зодиака – увеличение дохода или ошибки прошлого

17:16

Насиловали и убивали в Буче: журналисты установили личность российского оккупантаВидео

17:09

Помощь Украине для истребителей: Польша передала Киеву запчасти и боекомплект для МиГ-29 – СМИВидео

17:02

"Торгуют совестью": российский музыкант высказался насчет "Z-артистов"

17:00

Украина освободит захваченные РФ территории до конца лета, но есть одно условие – ЗагороднийВидео

16:48

Удивительно вкусные мини-бутерброды с хрустящей корочкой: простой рецептВидео

Реклама
16:44

Чтобы не перекосило лицо: Логунова показала новые губы

16:41

От встречи министров обороны стран Запада ждем мощного оружия MLRS - ЗеленскийВидео

16:34

Эпатажная блогерка София Стужук опозорилась неуместной шуткой над семилетним сыном

16:29

"Жесткий" ответ Москвы на санкции: Байдену и топ-чиновникам США запретили въезд в РоссиюВидео

16:28

"У нас форс-мажор": эксперт объяснил, к чему приведет дальнейшая выплата госдолга Украиной

16:23

Меладзе объявил об уходе со сцены и показал фото с новой работы

16:19

Украина обязана остановить шабаш Путинамнение

15:40

"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York TimesВидео

15:37

РФ хочет провести новые "референдумы" на Донбассе в ближайшие месяцы: что они задумалиВидео

14:47

На Харьковщине нашли захоронение 6 оккупантов, среди них – подполковник ГерасимовФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять