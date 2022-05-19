Полякова жестко осадила Федишин за новое скандальное заявление

Ирина Федишин и Оля Полякова / соцсети

После Евровидения 2022 разгорелся скандал с судьей от Украины певицей Ириной Федишин.

В одном из интервью Ирина решила высказать свое мнение о ЛГБТ-сообществе. В адрес певицы полетели негодования и критика.

Украинская певица Оля Полякова также резко высказалась о заявлении Федишин.

"Средневековье! Ну лучше б ты и дальше только пела!", - осадила Федишин Оля Полякова.

Ирина Федишин не стала молчать и ответила Оле Поляковой.

"Оля, не перекручивай мои слова! А петь я дальше точно буду. И давайте с уважение будем относится друг к другу", - написала Ирина.

Ведущий Алексей Суханов же также прокомментировал довольно резкую и не толерантную позицию Федишин, осуждающую ЛГБТ.

"Наступает время, когда уже нужно иметь критическое мышление… Вот говорите, что ЛГБТ-сообщество занимается греховными делами, разрушая себя. С чего Вы взяли, что она способна разрушать? Должен вас разочаровать, Ирина, и заверить, что среди представителей Церкви хватает тех, кто пропагандирует то, чего сам не соблюдает", - высказался Алексей.

Что сказала Ирина Федишин

Федишин заявила, что на Евровидения-2022 она "абстрагировалась и одевала розовые очки", потому что ей было очень трудно на это смотреть.

"Я отвлеклась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте", – поразила высказыванием Федишин.

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