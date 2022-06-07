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"Они соучастники войны, их нужно расстрелять": Оля Полякова обрушилась на Скабееву и Соловьева

7 июня 2022, 12:29

Оля Полякова убеждена, что россияне не хотят узнавать правду о преступной войне в Украине из независимых источников, поскольку не смогут с ней жить.

Полякова, Скабеева
Оля Полякова и Ольга Скабеева / УНИАН / скриншот из видео

Украинская поп-певица Оля Полякова убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев. Такое мнение исполнительница высказала в интервью журналистке Алесе Бацман.

По словам артистки, телепрогандисты "вкладывают людям [фекалии - Главред] в голову".

"Мы часто говорим: "Вот разве вы не видите? Альтернативная же есть информация. Есть же Интернет, есть сайты, есть YouTube. Разве вы не видите?!" Они не хотят это видеть. Потому что, если это увидеть, с этим невозможно жить. А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди [фекалии - Главред], которые им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась Полякова.

Певица надеется, что абсолютно все пропагандисты будут должным образом наказаны в качестве соучастников преступлений российской армии в Украине.

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Напомним, ранее Оля Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что-угодно.

К приму один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

До того Полякова поддержала идею законопроекта о полном запрете российской музыки по радио и телевидению.

"Раз они (Россия - Главред) защищают здесь русскоязычных, убивая русскоязычные города, значит, нужно убрать всякий повод ассоциировать себя с нами, называть себя нашими "братьями". Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. И мне, конечно, жаль моих абсолютно золотых, нетленных хитов, но, тем не менее, я больше гражданка Украины и патриотка, чем просто певица, поэтому я готова на эти жертвы", - отметила певица.

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Автор: Егор Бунин
Оля Полякова Владимир Соловьев Ольга Скабеева новости шоу бизнеса война России и Украины
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