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"Никогда уже не будет такой жизни": Полякова ошарашила заявлением о своем состоянии

17 мая 2022, 19:01

Полякова заявила, что в работе нашла силу, и всегда находила.

Оля Полякова
Оля Полякова / УНИАН

Украинская певица Оля Полякова рассказала о пережитой депрессии из-за войны в Украине. Артистка призналась, что первые полтора месяца войны в Украине не могла найти в себе силы, чтобы что-либо делать и помогать другим.

"Первые полтора месяца войны меня нужно было успокаивать, меня нужно было приводить в чувство. Я не хотела давать интервью, потому что я ничего не могла дать людям, никакой поддержки. Я была сама растоптана, расшнурована", - сказала исполнительница в программе Зірковий шлях.

Однако именно работа и возможность быть полезным другим помогли певице вернуться к жизни. Полякова заявила, что в работе нашла силу, и всегда находила.

"И только возможность помогать и работать сегодня меня держит. У меня сегодня уже есть возможность говорить людям о том, что все будет хорошо, я могу поддерживать и помогать. В работе я нахожу силу, всегда находила. И вот это единственное, что не изменилось", – сказала звезда.

Артистка призвала украинцев продолжать верить в нашу победу и быть полезным каждый на своем фронте.

"Никогда уже не будет такой жизни, как было "до". Мы это должны понимать. Даже когда мы вернемся, так как было, уже не будет. Мы должны работать, кто как может. Тогда будет за что схватиться. Надеяться, верить, работать – это то, что не изменилось", - сказала Полякова.

Депрессия - это распространенное во всем мире заболевание, от которого, по оценкам, страдает 3,8% населения.

Основными признаками которого являются сниженное - угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное состояние.

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