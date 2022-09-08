Дочь Поляковой отказалась учится за границей: что случилось

Маша Полякова. Фото Instagram

Мария, старшая дочь украинской певицы Ольги Поляковой отказалась ехать на учебу за границу, потому как ее парень остается в Украине.

Как сообщает ТСН, дочь певицы в этом году поступила в музыкальный университет BMus в Лондоне. О своих планах девушка сообщила на собственной странице в ТикТоке. Сообщается также, что сама Полякова находится в шоке от такого решения дочери, которая Великобритании предпочла парня Дениса.

"Я отказалась от учебы за границей ради парня", — рассказала Маша на видео, которое было снято во время поездки в машине.

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Напомним, ранее Полякова придумала новое Instagram-шоу "Знай нашу", в котором бросает вызов звездам и приглашает их на языковой баттл по украинскому языку.

На своей страничке в Instagram артистка отметила, что первой гостьей ее шоу стала актриса, певица и модель Даша Астафьева.

"Мы начали учить украинский — весело, громко и все вместе! Сегодня сошлась на языковом ринге с Дашей Астафьевой, где мы в очередной раз доказали, что украинки не только самые умные, самые веселые, но и красивые, боже, я в этом уверена! Хватит бояться говорить по-украински! Разминайте языки и присоединяйтесь, будем учить наш, родной, отныне еженедельно", — сказала Полякова.

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