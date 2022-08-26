"Разминайте языки": Полякова без лифчика бросила вызов Астафьевой

Оля Полякова, Даша Астафьева / скриншот

Певица Оля Полякова придумала новое Instagram-шоу "Знай нашу", в котором бросает вызов звездам и приглашает их на языковой баттл по украинскому языку.

На своей страничке в Instagram артистка отметила, что первой гостьей ее шоу стала актриса, певица и модель Даша Астафьева.

"Мы начали учить украинский — весело, громко и все вместе! Сегодня сошлась на языковом ринге с Дашей Астафьевой, где мы в очередной раз доказали, что украинки не только самые умные, самые веселые, но и красивые, боже, я в этом уверена! Хватит бояться говорить по-украински! Разминайте языки и присоединяйтесь, будем учить наш, родной, отныне еженедельно", — сказала Полякова.

Видео дня

Оля Полякова / скриншот

На видео артистка рассказала, что шоу будет проходить раз в неделю в прямом эфире, а будет судить участников преподавательница украинского языка, которая будет спрашивать, как перевести на украинский то или иное слово, цитировала песни коллег певиц и вместе с ними выискивала суржик.

Напомним, легендарный украинский певец Павел Зибров раскритиковал Олю Полякову и Машу Ефросинину из-за языкового скандала, которые те спровоцировали.

Также Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

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