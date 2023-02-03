Оля Полякова вместо трека с Винником записала шлягер с грузинским красавцем-певцом

Известная украинская поп-певица Оля Полякова перезаписала песню "Чарівні очі" (которую она должна была выпустить с Олегом Винником) вместе с грузинским певцом Анри Джохадзе. Об этом сама исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.
В своем первоочередном варианте песня была на русском языке и должна была выйти 8 марта 2022 года под названием "Длинные ноги" и в дуэтной версии − с певцом Олегом Винником. Но из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину премьеру отложили, Олег Винник покинул Родину (якобы из-за проблем со здоровьем), а Полякова приняла решение написать к песне новый текст на украинском языке.
Позже звезда захотела записать трек в дуэте и пригласила для этого грузинского певца Анри Джохадзе.
Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.
Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.
Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.
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