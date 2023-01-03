Маша Полякова сделала предсказание Олегу Виннику - вернется ли певец в Украину

Старшая дочь Ольги Поляковой сделала расклад на карьеру Винника в родной стране.

Маша Полякова предсказала, вернется ли Олег Винник в Украину / instagram.com/mashapolyakova, instagram.com/olegg.vynnyk

17-летняя блогерка и музыкант Маша Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, увлеклась гаданием на картах таро. Звездная мама поддерживает свое чадо в ее новом хобби - вместе они ведут эфиры в Instagram под названием ПоляВидение.

В новом шоу певица с дочерью предсказывают будущее своим поклонникам, а также отвечают на вопросы про украинских знаменитостей. Ранее Мария делала расклад на любовную жизнь Тины Кароль, а теперь погадала на судьбу певца Олега Винника.

Исполнитель песни про Волчицу покинул Украину во время полномасштабной войны, и уже более 8 месяцев не появляется в медиапространстве. Фанаты обеспокоены - стоит ли ждать возвращения Винника на украинскую сцену?

Маша Полякова сделала расклад таро и с уверенностью заявила - Олег Винник еще будет радовать армию поклонников своим пением. "Он вернется, чтобы снова сиять на сцене", - говорит юная гадалка.

Для Оли Поляковой такой ответ, похоже, не оказался сюрпризом. От себя она добавила: "Ну, конечно, вернется. Что он вас, волчицы, бросит? Вылечится и приедет. Все будет хорошо, приедет к вам ваш Винник".

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения Винника из информационного пространства. Он рассказал про волонтерскую деятельность певца - с автомобилями для ВСУ.

Также актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

Другие новости: