УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Маша Полякова сделала предсказание Олегу Виннику - вернется ли певец в Украину

3 января 2023, 17:10
Старшая дочь Ольги Поляковой сделала расклад на карьеру Винника в родной стране.
Оля Полякова, Маша Полякова, Олег Винник
Маша Полякова предсказала, вернется ли Олег Винник в Украину / instagram.com/mashapolyakova, instagram.com/olegg.vynnyk

17-летняя блогерка и музыкант Маша Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, увлеклась гаданием на картах таро. Звездная мама поддерживает свое чадо в ее новом хобби - вместе они ведут эфиры в Instagram под названием ПоляВидение.

В новом шоу певица с дочерью предсказывают будущее своим поклонникам, а также отвечают на вопросы про украинских знаменитостей. Ранее Мария делала расклад на любовную жизнь Тины Кароль, а теперь погадала на судьбу певца Олега Винника.

Исполнитель песни про Волчицу покинул Украину во время полномасштабной войны, и уже более 8 месяцев не появляется в медиапространстве. Фанаты обеспокоены - стоит ли ждать возвращения Винника на украинскую сцену?

Маша Полякова сделала расклад таро и с уверенностью заявила - Олег Винник еще будет радовать армию поклонников своим пением. "Он вернется, чтобы снова сиять на сцене", - говорит юная гадалка.

Для Оли Поляковой такой ответ, похоже, не оказался сюрпризом. От себя она добавила: "Ну, конечно, вернется. Что он вас, волчицы, бросит? Вылечится и приедет. Все будет хорошо, приедет к вам ваш Винник".

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения Винника из информационного пространства. Он рассказал про волонтерскую деятельность певца - с автомобилями для ВСУ.

Также актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

Другие новости:

шоу-бизнес Оля Полякова Олег Винник Маша Полякова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:34

Носители ядерного оружия России в Крыму и риски ударов: в ГУР дали оценку ситуации

17:10

Маша Полякова сделала предсказание Олегу Виннику - вернется ли певец в УкраинуВидео

17:05

В тяжелом бою с российскими оккупантами погиб майдановец и отец пятерых детей Олег ЮрченкоВидео

17:01

Буданов рассказал, когда Украина может одержать победу в войне

16:46

"Сотни погибших и тяжелораненых": офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле БахмутаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:42

Сугробы снега и мороз -16: синоптик рассказала, какие три области накроет сильнейший морозВидео

16:32

Россия провалила планы по "коридору" в Крым, ВСУ будут бить врага по всему фронту – ГУРВидео

16:30

Как стирать пуховик в стиральной машине: 5 главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

16:12

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

Реклама
16:10

"Мы не простим": в РФ устроили дикий шабаш из-за ликвидированных оккупантов в МакеевкеВидео

16:01

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

15:56

Сара Фергюсон посвятила покойной королеве Елизавете II трогательное стихотворение

15:35

Угроза нового наступления РФ на Украину: в Минобороны рассказали, предупредят ли в случае атакиВидео

15:23

В Токмаке взорвали базу оккупантов РФ вместе с десятками мобилизованныхВидео

15:15

На России просят лишить Меладзе всех званий за "Героям слава"

14:49

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: полезная хитрость, о которой вы точно не слыхали

14:44

Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:37

В Украине вернули стабилизационные графики: как будут выключать светВидео

14:30

Такой продукт есть у каждого на кухне: как правильно хранить символ богатства в домеВидео

14:23

Войска РФ снова пойдут на Харьков и попытаются отрезать город от Киева – бригадный генерал ВСУ

Реклама
14:17

Космос, прием: Валентина Терешкова назвала президента Зеленского "Антихристом" - Гордон не промолчал

13:58

Блокпост РФ превратился в руины: оккупанты показали результат удара по их позициям в ПескахВидео

13:27

Армия Украины контролирует огнем трассу Кременная-Сватово, на нее выходят ССО – ГайдайВидео

13:25

100 гривен за доллар: эксперт предупредил о "страшилке" катастрофической девальвацииВидео

13:22

Врежет мороз и завалит снегом: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Рождество

12:40

Война будет идти в течение 2023 года, для переговоров ВСУ должны разбить войска РФ – ВолкерВидео

12:39

Трупы оккупантов даже не собирают: на Запорожье ВСУ уничтожили базу и склад РФ - СМИВидео

12:32

Гороскоп Таро на январь для Овнов, Тельцов, Близнецов: что принесет первый месяц нового годаВидео

12:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

12:00

Самый тяжелый период позади, страшилки о 100 гривнах за доллар в 2023 году не оправдаются – Новак

11:57

Украинский удар по базе РФ в Макеевке является позором для Путина – NYTВидео

11:53

Старшая дочь Виктора Ющенко показала его единственного внука в день совершеннолетия парняВидео

11:49

Погода ударила по планам Путина: зима оказалась теплой, а газового кризиса не будет – BloombergВидео

11:35

В РФ подтвердили уничтожение сотен мобилизованных россиян на войне в УкраинеВидео

11:17

"Медицина бессильна": врачи рассказали о болезни ЛукашенкоВидео

10:57

Стопроцентный результат: ВСУ за двое суток сбили 84 дрона-камикадзе РФВидео

10:32

Бои за остров Великий Потемкинский: новые данные о продвижении ВСУ на ХерсонщинеВидео

09:59

Ехала с женихом за подарками: перед Новым годом в Хмельницком российская ракета убила 22-летнюю девушкуВидео

09:57

Провал наступления РФ под Бахмутом: оккупантам не светит победа - британская разведкаВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 января: Овнам – уборка, Львам – ответственность, Рыбам – активность

Реклама
09:19

"500 линий обороны ВСУ": повар Путина несет ахинею, оправдывая провалы РФ в БахмутеВидео

09:03

В Кремле готовят расправу над Суровикиным из-за "бавовны" в Макеевке - СМИ

09:00

Колядки на Рождество 2023 – лучшие колядки и щедривки, тексты

08:56

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФВидео

08:37

"HIMARS прилетел": ВСУ уничтожили базу спецназа ГРУ на ХерсонщинеВидео

08:30

Как реанимировать старое сало: хитрый способ – и получится нежнейшее объедениеВидео

08:23

"Взять Украину измором": Жданов раскрыл тактику россиян на войне в 2023 году

08:00

Выиграть войну, но проиграть мир: какие катаклизмы ждут Украину в 2023 годумнение

07:56

"Ракета летит": россиян ночью напугала мощная "бавовна" после атаки беспилотниковВидео

07:30

Ракетный удар по Дружковке: оккупанты разрушили ледовую арену, есть раненыеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять