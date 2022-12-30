Старшая дочь Оли Поляковой стала тарологом и нагадала Тине Кароль новый роман

Маша Полякова преуспела в новом хобби, в котором ее активно поддерживает звездная мама.

Маша Полякова нагадала Тине Кароль новые романы в 2023 году / instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

17-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова уже стала заметной фигурой в медиапространстве - девушка является успешным блогером и делает первые шаги на певческом поприще.

Впрочем девушка не останавливается на достигнутом, и продолжает искать новые форматы и увлечения. Так недавно Маша открыла для себя гадание на картах таро.

В видеоэфире на странице Оли Поляковой в Instagram мама с дочерью провели с поклонниками сеанс гаданий, на котором Маша рассказала, как таро пришло в ее жизнь, а также сделала любовный прогноз для известной украинской певицы Тины Кароль.

Старшая дочь Поляковой рассказала, что колода магических карт к ней в руки попала совершенно случайно. "Однажды, когда я приехала в Великобританию, у меня появилась там подружка, она тоже из Украины. Она часто мне раскладывала на таро. И как-то я застряла в Гринвиче, потому что у меня сел телефон, я не знала дорогу домой. Я зашла в один магазин согреться и мне всунули карты таро. Как-то так все и началось", - рассказала юный таролог.

Она ответила на многие вопросы фанатов, в частности погадала Тине Кароль на любовь, ведь певица продолжает хранить память о муже, который скончался от рака в 2013 году.

Маша отметила, что сердце певицы по-прежнему разбито, и нового замужества певицы в 2023 году она не видит. Однако бурные романы у Кароль могут возникнуть. "Женитьбы какой-то не будет. Может, будет какой-то мужчина, даже не один. Но женитьбы я не вижу. Потому что это карта разбитого сердца", - рассказала Полякова-младшая.

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