Солист "Другої ріки" Харчишин рассказал, куда исчез Олег Винник

Олег Винник и Валерий Харчишин / коллаж УНИАН

Вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства. Об этом музыкант поведал в интервью Славе Демину.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника.

"На концерте во Львове мы собирали на медикаменты, на реабилитацию раненых, выступали в клубе. И зашел террик [боец терробороны ‒ Главред] и говорит: "Я перевожу машины Олега Винника. Он покупает их там и перевозит в Украину". Я говорю: "Ну, передашь ему мои извинения, потому что я не знал этого", ‒ заявил Харчишин.

Кроме того, он рассказал о том, как Украину пытался поддерживать рэпер Потап во время Революции Достоинства.

"Точно не знаю о Потапе, что именно он делал. Но зная лично его, я думаю, что он не избегал. Я видел его на Майдане в 2013 году. Даже не на Майдане, в одной из церквей как он там носил какие-то пакеты с гуманитаркой, с тем, что он привез. Я знаю, что он это делал тихо и, наверное, и на этот раз он не пиарится и делает это тихо как может", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее советская и латвийская певица Лайма Вайкуле громко и с гордостью заявила о своей антивоенной позиции - она вышла на сцену, высоко подняв флаг Украины.

Свою позицию также высказала российская и советская актриса, звезда Служебного романа, Светлана Немоляева - она осудила коллегу, Лию Ахиджакову, за антивоенные убеждения.

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