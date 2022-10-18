Звезда Женского квартала рассказала об отъезде Винника за границу: "Может быть таким непорядочным"

Ирина Сопонару рассказала, что ее пугает в ситуации с певцом на самом деле.
Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны.
Певца упрекают в том, что он сбежал из страны, когда начались полномасштабные военные действия. Мотивация Винника для многих остается тайной.
Некоторые утверждают что исполнителя песни про Волчицу вынудило покинуть Украину состояние его здоровье - артист болеет и выехал в Германию на лечение. Поклонники Винника отказываются верить в то, что он сбежал просто из страха.
Среди них оказалась и Ирина Сопонару. По мнению актрисы Олег Винник просто не мог так поступить со своей страной, не имея для этого веские причины.
"Он где-то пропал, говорят, что он болеет. Если болеет, пусть лечится. Но если нет – то это страшно. Его здесь все так любили! Ну как так? Я не верю, что он просто спрятался. Наверное, что-то случилось с ним. Я не верю, что он может быть таким непорядочным", - заявила артистка Квартала.
Ранее Валерий Харчишин, солисту группы Друга ріка, извинился перед Олегом Винником и рассказал о причинах исчезновения певца из публичного пространства.
Меж тем один из волонтеров показал, как сейчас выглядит "исчезнувший" Винник - артиста "поймали" на благотворительном мероприятии.
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