С улыбкой на лице, но прячет глаза: как сейчас выглядит Олег Винник

Олег Винник - где сейчас и как выглядит / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник стал объектом горячих споров и обсуждений с начала полномасштабной войны в Украине. Некоторые осуждают артиста за выезд в Германию, другие отмечают, что он имеет гражданство этой страны и в Европе поправляет здоровье.

И пока об эту тему ломаются копья многих блогеров, Винник молча, без каких-либо комментариев старается помочь ВСУ по мере своих сил и возможностей.

Так недавно артист "засветился" в фотоотчете благотворительного сбора при участии Романа Недзельского, мужа Оксаны Билозир. На его странице в Facebook появилась серия снимков со снаряжением, на которых промелькнул и Винник.

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Певец выглядел очень бодрым и позировал с широкой улыбкой на лице и с двумя поднятыми вверх большими пальцами. Для занятий благотворительностью он выбрал сдержанный наряд - серую футболку и светлые джинсы. Образ Винник дополнил неизменными фенечками на руках и кепкой, глаза спрятал за солнцезащитными очками.

Олег Винник - где сейчас и как выглядит / facebook.com/nedzelskiy.roman

Ранее музыканты из группы Океан Ельзы рассказали, сколько собрали денег для Украины по результатам благотворительного тура и сборов за лето 2022 года.

Также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал редкие фото своей внебрачной малышки-дочери, рожденной от известной грузинской певицы.

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