Собрали 19 млн грн: "Океан Ельзы" рассказали, сколько собрали денег для Украины и на что потратят

Океан Эльзы, ВСУ / коллаж фото УНИАН

Легендарной украинской рок-группе "Океан Эльзи" удалось собрать более 19 млн гривен в помощь Украине за лето нынешнего года. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

В такую сумму, говорит менеджер музыкантов, входят деньги, собранные благодаря выступлениям, монетизация музыки и участие в партнерских проектах.

Музыканты сообщили, что они решили распределить сумму сразу по трем направлениям — на ВСУ, медикам и больницам, находящимся вблизи линии фронта, а также на восстановление культурного наследия Украины, которое разрушают российские оккупанты.

Видео дня

"Океаны" подробно перечислил суммы и адресатов помощи, среди них - благотворительный фонд Сергея Притулы, Днепровская областная детская клиническая больница, 247-й батальон 124-й бригады, Красный Крест, Музей Григория Сковороды в Харьковской области и др.

"Благодарим всех, кто ходит на концерты, слушает нашу музыку и таким образом помогает помогать", — написали участники группы.

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" вместе со своим несменным лидером Святославом Вакарчуком выпустила "Город Марии" - песню-молитву, песню-гимн, посвященную городу Мариуполю и его защитникам.

"И корабельные пушки не разобьют мою мечту, веру никогда не предаст сердце мое. Будет вечно стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом Солнце встает", - так звучит припев песни.

Ранее сообщалось о том, что культовая британская рок-группа Coldplay, на своем концерте в столице Бельгии, Брюсселе, снова исполнила шлягер своих коллег из украинской группы "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причем вместе с автором ‒ Святославом Вакарчуком.

Другие новости: