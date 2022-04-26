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3-летняя звезда соцсетей и участник Голоса кріїни-12 спели с группой Океан Эльзы в киевском метро

26 апреля 2022, 12:49

На сцену благотворительного концерта группы на Золотых воротах вышли особенные гости.

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Благотворительный концерт "І все буде добре" на станции столичного метро Золотые ворота / Пресс-служба

В Пасхальное воскресенье на ведущих телеканалах и онлайн-платформах Украины, а также еще в 14 стран мира, состоялась телевизионная трансляция благотворительного концерта Океана Эльзы под названием "І все буде добре", снятого на станции столичного метро Золотые ворота.

Песню "Не твоя війна" группы Океан Эльзы помог выполнить трехлетний Леонард Буша с Ирпеня, который стал настоящей интернет-сенсацией в сети благодаря трогательном выполнению военного хита и гимна Сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

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Леонард Буша и Океан Эльзы исполняют песню "Не твоя війна" / Пресс-служба

Теперь Леонард спел вместе с группой Океан Эльзы на благотворительном концерте, появившись на экране прямо в киевском метро.

Мальчик - из творческой украинской семьи, и в свои 3 года знает и поет хиты Океана Эльзы.

Несколько дней Леонард, который находится сейчас с родителями на западной Украине, готовился к выступлению, после чего родители записали его проникновенное исполнение песни "Не твоя війна".

Также вместе с группой Океан Эльзы на благотворительном концерте спел талантливый участник шоу Голос країни-12 на 1+1, гитарист военного оркестра Министерства обороны Украины Александр Свириденко. На "слепых прослушиваниях" 20-летний вокалист поразил публику песней "О, мамо" группы "Сальто назад". Оркестру удалось развернуть кресла двух звездных тренеров - Нади Дорофеевой и Оли Поляковой. Александр выбрал команду Нади Дорофеевой, а вот другой тренер Святослав Вакарчук признался, что жалеет, что не повернулся к парню.

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Александр Свириденко исполнил песню Океана Эльзы "Эверест" / Пресс-служба

Юный певец сейчас защищает Украину на фронте, но приехал на один вечер в Киев спеть для украинцев. Он аккомпанировал себе на гитаре и спел вместе со Святославом хит "Эверест".

Напомним, 24 апреля, в воскресенье, на ведущих телеканалах страны, вещающие марафон Єдині новини, состоялась трансляция благотворительного концерта Океан Ельзи под названием "І все буде добре". Идейными вдохновителями благотворительного концерта является Святослав Вакарчук с группой Океан Эльзы, компании 1+1 media и Киевстар. Мероприятие реализовывалось 1+1 media при содействии Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, Киевской городской государственной администрации.

До, во время и после телевизионной трансляции концерта на специальном сайте был организован сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора" для помощи детям, пострадавшим от войны рф в Украине. Также сделать донат можно через смс, отправив сообщение с любым текстом на номер 88000 и с мобильного счета будет отправлено 20 грн (для абонентов предоплаченной связи Киевстар, Vodafone и lifecell).

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