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"Будет вечно стоять праведный город Марии": Океан Эльзы посвятили песню Мариуполю и его защитникам

23 апреля 2022, 04:15

Пронзительные слова композиции трогают до глубины души.

Океан Эльзы - Город Марии: музыканты посвятили песню Мариуполю / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинская группа Океан Эльзы вместе со своим несменным лидером Святославом Вакарчуком выпустила Город Марии - песню-молитву, песню-гимн, посвященную городу Мариуполю и его защитникам.

Композиция была записана буквально за один день, а уже на следующий - 22 апреля, появилась на официальном YouTube-канале группы. Меньше чем за двя дня песню о блокадном городе-герое прослушали сотни тысяч людей.

"И корабельные пушки не разобьют мою мечту, веру никогда не предаст сердце мое. Будет вечно стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом Солнце встает", - так звучит припев песни.

И все украинцы в каждом уголке земного шара искренне надеются, что эти слова станут пророческими - город будет стоять вечно, прекрасный и несокрушимый, как никогда.

Песня немедленно нашла отклик в сердцах людей. В комментариях Океан Эльзы благодарят за мощные слова и мелодию, которая оставляет в душе каждого след. Также выражают признательность и гордость за украинских военных, которые практически два месяца сдерживают вражеские войска:

"Слава героям! Слава героїчним захисникам Маріуполя! Маріуполь - це Україна! Перемога, перемога!"

"Все будет Украина. Слава защитникам Мариуполя, Смерть ворогам!"

"Непереможні, нескорені воїни Азову, прикордонники, морпіхи, усі захисники Маріуполя - це найкращі серед нас. Ми безмежно пишаємось, безмежно вдячні за ваш щоденний подвиг. Сподіваємось і віримо, що скоро побачимо вас живими, і разом відсвяткуємо нашу перемогу. Ніколи не забудемо те, що ви зробили для України, заради України, в ім'я нашої свободи. Слава Україні та нашим Героям!"

"Повторюю й повторюю… Пресвята Діво Марія, допоможи захисникам Маріуполя, вбережи. Дякую, Святослав Вакарчук, ви завжди влучно відтворюєте почуття кожного українця у своїх піснях"

"Слава та безмежна шана захисникам Маріуполя! Ви сталеві люди!"

"Слава воїнам України! Слава захисникам Маріуполя! Нашим залізним титанам, найкращим людям країни! Дякую Святославу та Океану Ельзи, дуже сильна пісня".

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