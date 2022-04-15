Вакарчук эмоционально выступил на руинах Харькова и показал удивительную находку / скриншот

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук второй раз за время войны побывал в Харькове. Он исполнил песню "Обійми мене" в разрушенном Дворце Труда.

Кроме того, певец показал на личной странице в Facebook свою находку в Харькове – под завалами он обнаружил диск с альбомом своей группы

"Харьков. Под завалами дома был найден альбом "Суперсимметрия" - усталый и непокоренный", – написал Вакарчук о своей находке.

Артист записал обращение в окружении харьковских спасателей. Он поблагодарил их, а также спасателей ГСЧС Украины за работу, которую они делают для всей страны.

Читайте также"Деткам пришлось ампутировать ножки": Вакарчук побывал в больнице, где спасают людей из Мариуполя"Дорогие украинцы, сейчас мы в Харькове и Дворец Труда ранен, но и как весь Харьков он живой. Он продолжает смотреть в будущее и вместе с Украиной идет до победы. Спасибо Харьковскому ГСЧС и всем гсчсникам Украины за то огромную работу, которую вы делаете. Мы тут побыли час и занимались музыкой, а когда закончится война, мы все вернемся к своим делам, объединимся с семьями и отстроим Украину. А пока вместе до победы", – сказал Вакарчук.

Напомним, Святослав Вакарчук жестко раскритиковал россиян, которые считают, что "не виноваты" во вторжении России в Украине.

На своей страничке Instagram лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, что в последнее время к нему часто обращаются журналисты из России, чтобы узнать его мнение о происходящем. Тем не менее артист считает - ему нечего им сказать.

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