УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Вы вырастили и выкормили этих подонков": Вакарчук распек россиян за молчание о войне в Украине

9 апреля 2022, 11:55

Российские солдаты совершили множество жутких преступлений в Украине.

Вакарчук распек россиян за молчание о войне / скриншот

Музыкант Святослав Вакарчук жестко раскритиковал россиян, которые считают, что "не виноваты" во вторжении России в Украине.

На своей страничке Instagram лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, что в последнее время к нему часто обращаются журналисты из России, чтобы узнать его мнение о происходящем. Тем не менее артист считает - ему нечего им сказать.

"Сейчас вокруг весна и поют птички, но у меня совсем не весеннее настроение. Много дней подряд российские оппозиционные журналисты пытаются взять у меня интервью. "Слава, расскажите нам что вы думаете". Мне совершенно нечего им сказать. Хотя, нет, есть что. Я скажу следующее: вы все - часть российского народа. И это вы вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей, пытающихся убежать от вашего русского мира", - заявил Вакарчук.

По словам музыканта, именно молчание обычных россиян привело к тем ужасам, которое сейчас происходят в Украине.

"Это вы молчали, когда нужно было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже, в основном, молчали. Когда Россия наглым образом украла у нас Крым, многие в душе даже гордились этим, а многие не только в душе. А потом 8 лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, у вас не хватило смелости и мужества выйти на улицы и протестовать против этих страшных вещей", - добавил Вакарчук.

Отметим, что украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук с самого начала войны помогает военным и украинцам. В своем Instagram он показал, как оккупанты разбомбили самый большой самолет в мире украинскую Мрию.

Читайте также:

viber
война в Украине Святослав Вакарчук
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможностиГороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности "Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцамНе молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам "Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер"Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер "Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборону"Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборону
Поддержите Главред

Последние новости

12:38

Каждый разрушенный дом в Харьковской области будет отстроен – Тимошенко

12:28

"У меня есть семья, вы должны понимать": Нурлан Сабуров испугался говорить правду о войне в УкраинеВидео

12:24

Плата за газ в рублях – нарушение санкций против РФ: в ЕС поставили условие Венгрии по указу ПутинаВидео

12:11

Когда Украина и Россия подпишут мирное соглашение: Ким назвал ключевое условие

12:00

"Дети три недели думали, что мы мертвы": история побега из разбомбленной Бородянки

Реклама
11:55

"Вы вырастили и выкормили этих подонков": Вакарчук распек россиян за молчание о войне в УкраинеВидео

11:36

Другого выбора нет: Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Путиным

11:22

Кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную премию блоггеров

11:17

Поражение на Донбассе станет для России окончательным крахом в уничтожении Украинымнение

11:15

Под Мариуполем россияне три дня пытали 78-летнего украинского писателя, ветерана флота СССР

11:13

Бойцы ВСУ в Запорожской области разбили станцию РЭБ и 4 гаубицы оккупантов России

10:48

Можно привлечь невероятную беду: почему никогда нельзя выбрасывать еду, которую не доелиВидео

10:32

"Покажите это своим детям!": Дикусар трогательно объяснил, почему нужно защищать Украину

10:30

Гороскоп на завтра, 10 апреля 2022: Львам – подсказки судьбы, Скорпионам – деньги

10:25

РФ пытается пробить коридор между Крымом и Донбассом, но ВСУ дают отпор – британская разведка

10:22

"Убийца Байрактаров" превратился в груду металла: ВСУ сбили новейший российский ударный БПЛАФото

09:53

Палица в интервью Мосейчук рассказал, почему Путин напал на УкраинуВидео

09:46

В апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для УкраиныВидео

09:34

Как война в Украине сломала Германиюмнение

09:20

РФ стянула войска к границам Украины: на Сумщине заявили, что в случае атаки будут бить

Реклама
08:24

Военный комендант Самары, который ранее воевал в Чечне и Сирии, вернулся из Украины как "груз 200"

08:11

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

08:06

Поражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и ЗеленскогоВидео

07:24

"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель

06:54

РФ пропустила удар от ВСУ по Киеву, Чернигову и Сумам: оккупанты меняют план атаки – Минобороны

06:42

"Кадыровцы" в Буче пытали украинцев - выжигали глаза и отрезали части телаВидео

06:28

Запад дошел до предела своих санкционных возможностеймнение

06:14

Военная катастрофа и новые зверства: РФ хочет добиться любой "победы" в Украине к 9 мая - CNN

05:38

Армия Путина готовит новое наступление на Харьков - разведка

05:07

Россия собралась набрать 60 тысяч новых военных: в США не уверены, что они дадут бой УкраинеВидео

04:30

Убивают детей, насилуют женщин и девочек: эксперт объяснил, почему орда Путина "идет вразнос"Видео

04:07

"Металл хорошо впитывает радиацию": оккупанты увезли с собой бомбу замедленного действия – ГалущенкоВидео

03:36

Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезни

03:10

Уилла Смитта после драки в прямом эфире лишили Оскара на 10 лет

03:05

Удачная стрижка на короткие волосы боб каре с челкой, которая подходит всем женщинамФото

02:32

РФ будет наступать, пока ее не остановят: эксперт назвал конечную цель Кремля в войне в УкраинеВидео

01:43

Доставка тел будет происходить 2 раза в месяц: власти РФ боятся паники из-за потерь в Украине

01:13

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности

00:58

Победа будет быстрой: Зеленский объяснил, чего не хватает ВСУВидео

00:38

Серж Танкян из System of a Down предложил России напасть на его родную Армению

Реклама
00:33

"Прошли Изюм, добивают Мариуполь": Арестович назвал направление нового удара РФВидео

08 апреля, пятница
23:59

"Пушечное мясо" кладут пачками: на Луганщине мобилизованных орков перемалывают десяткамиВидео

23:54

По-максимуму оружия для Украины и отказ Европы от газа из России: Шольц и Джонсон сделали заявленияВидео

23:34

ВСУ мощно "вломили" оккупантам на Донбассе: сожгли 9 танков и 2 "вертушки" РФВидео

23:04

Рок против войны: Maneskin показали клип с кадрами из Бучи в поддержку украинских беженцевВидео

22:59

Олигархи и друзья Путина: ЕС ударил новыми санкциями по РФВидео

22:48

Гроб Жириновского после прощания пронесли на фоне вывески ресторана "Страна, которой нет"

22:31

Путин сменил командующего наступлением на Украину и бросает в бой тысячи новобранцевВидео

21:55

Убийства, пытки и изнасилования детей и женщин: в Буче началась эксгумация жертв рашистовВидео

21:49

Спецназ РФ с боевым опытом в Сирии понес потери в Мариуполе и отказался штурмовать городВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять