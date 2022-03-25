Вакарчук назвал три способа, как можно остановить Путина

Певец призвал ввести более жесткие санкции в отношении России.
Украинский музыкант и бывший народный депутат Украины Святослав Вакарчук объяснил, что может помочь остановить Путина.
В интервью Rolling Stone Вакарчук назвал три действенных способа, которые помогут Украине победить.
Также Вакарчук выделил военную, экономическую и духовную идеи.
"В целом украинцы сами могут защитить себя от оккупантов, но для этого нам нужны самолеты и противоракетные комплексы. На Западе существует мнение, что если вы будете слишком сильно помогать, это спровоцирует Путина на развязывание Третьей мировой войны. Правда, Третью мировую войну Путин уже развязал, и сейчас Украина - авангард этой войны", - заверил Вакарчук.
Певец призвал ввести более жесткие санкции в отношении России.
"Но не для того, чтобы страдали россияне, а для того, чтобы народ сам остановил Путина. Артист призвал крупные компании прекратить сотрудничество с Россией. Вы просто помогаете им зарабатывать деньги. Вы платите им налоги, а потом они покупают танки и самолеты, которые убивают наших детей", - высказался певец.
Кроме того, Вакарчук отметил духовную поддержку. Он призвал знаменитостей со всего мира помогать Украине, чем только можно.
"Мы счастливы, что нас поддерживает весь мир, включая известных людей в США и других странах. Мы призываем вас сочинять песни, заниматься искусством, организовывать сбор средств, просто распространять информацию об Украине", - добавил музыкант.
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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.
В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.
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