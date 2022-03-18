"Деткам пришлось ампутировать ножки": Вакарчук побывал в больнице, где спасают людей из Мариуполя

Вакарчук побывал в больнице, где спасают детей из Мариуполя / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук побывал в больнице, где встретился с детьми, пострадавшими от оружия оккупантов. Артист отметил, что это самое страшное, что он когда-нибудь снимал.

"Вы, наверное, слышали, что эти дети вместе со взрослыми пытались вырваться из блокадного Мариуполя. Гражданские люди со своими детьми, на своих авто, большой колонной выезжали. И по ним был открыт огонь оккупантами. Российские захватчики ранили нескольких детей. Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки", - написал Вакарчук на своей страничке в Facebook.

Многих ранили, среди них есть дети. Мирные украинские дети, которые не опасны для россиян. Но по них все равно открыли огонь.

facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

"Мир должен видеть преступления извращенцев из россии! Мир должен готовиться к крупнейшему международному трибуналу со времен Нюрнберга. Не знаю, есть ли еще смысл искать человечности там, но одно видео записал для матерей русских убийц", - подытожил Вакарчук.

Напомним, российские военные проводят псевдоэвакуацию из временно контролируемых оккупантами районов блокадного Мариуполя. Жителей города вывозят в Россию, при этом забирают документы.

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