"Деткам пришлось ампутировать ножки": Вакарчук побывал в больнице, где спасают людей из Мариуполя

Певец показал палату, где находятся дети, которые пострадали от обстрелов оккупантов.
Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук побывал в больнице, где встретился с детьми, пострадавшими от оружия оккупантов. Артист отметил, что это самое страшное, что он когда-нибудь снимал.
"Вы, наверное, слышали, что эти дети вместе со взрослыми пытались вырваться из блокадного Мариуполя. Гражданские люди со своими детьми, на своих авто, большой колонной выезжали. И по ним был открыт огонь оккупантами. Российские захватчики ранили нескольких детей. Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки", - написал Вакарчук на своей страничке в Facebook.
Многих ранили, среди них есть дети. Мирные украинские дети, которые не опасны для россиян. Но по них все равно открыли огонь.
"Мир должен видеть преступления извращенцев из россии! Мир должен готовиться к крупнейшему международному трибуналу со времен Нюрнберга. Не знаю, есть ли еще смысл искать человечности там, но одно видео записал для матерей русских убийц", - подытожил Вакарчук.
Напомним, российские военные проводят псевдоэвакуацию из временно контролируемых оккупантами районов блокадного Мариуполя. Жителей города вывозят в Россию, при этом забирают документы.
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