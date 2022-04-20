"Боже, яке кончене": Positiff записал новый трек и посвятил его российским блогерам

Война идет и на культурном фронте.
Экс-солист группы "Время и Стекло" Алексей Positiff записал первый сольный трек.
Музыкант "воспел" российских блогеров, которые поддерживают войну в Украине, а также плачут из-за ухода социальных сетей и стабильных заработков.
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Этот трек - своеобразный саундтрек к Телеграмм-каналу Алексея Дурнева "Боже, яке кончене".
"Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня — для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім конченим присвячується", - написал артист на своей странице в Instagram.
Автор: Алена Кюпельская