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Coldplay спели хит "Обійми" в Бельгии вместе с Вакарчуком

10 августа 2022, 15:07

Британская рок-группа Coldplay на своем концерте в Брюсселе исполнила хит знаменитой украинской группы "Океан Эльзы" - вместе со Святославом Вакарчуком.

Вакарчук, Мартин
Святослав Вакарчук, Крис Мартин / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Культовая британская рок-группа Coldplay, на своем концерте в столице Бельгии, Брюсселе, снова исполнила шлягер своих коллег из украинской группы "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причем вместе с автором ‒ Святославом Вакарчуком. Видеозаписи были опубликованы зрителями в Сети.

На сцену стадиона King Baudouin Stadium, где проходил концерт, Вакарчук вышел с сине-желтым флагом. И немедленно заключил в объятия Криса Мартина, фронтмена Coldplay.

Вакарчук и Мартин страстно исполнили лирическую композицию. И на это на стадионе отреагировали бурными овациями. Во время выступления на руке музыканта можно было заметить браслет в цветах украинского флага. Похожее украшение виднелось и на запястье Криса Мартина.

Потом Вакарчук показал зрителям в зале "сердечко" руками – публика ему ответила тем же.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кавер на вакарчуковскую "Обійми" исполнил российский рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и девять других израильских музыкантов. Причем на иврите.

"Вместо того, чтобы собирать толпы на стадионах, Святослав Вакарчук вынужден стоять и защищать свою землю. Мы группа израильских музыкантов, профессионалов и любителей, старожилов и новичков, и мы решили перевести песню на иврит и записать ее в знак поддержки народа Украины в это неспокойное время. Это объятие из Израиля для тебя, Украина", - сказано в описании видео на кавер.

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Автор: Егор Бунин
Святослав Вакарчук Coldplay новости шоу бизнеса
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