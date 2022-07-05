Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз - первые подробности

Совсем недавно артист отмечал первый День рождения своего первенца.
Музыкант и лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз. На официальной странице группы в Facebook появилось соответствующее заявление пресс-службы артиста.
Известно, что у Вакарчука 21 июня 2022 года появилась дочь, которую назвали Соломия. Родители выбрали символическое имя для малышки - оно означает мир.
За несколько дней до появления на свет Соломии, 19 июня, свой первый День рождения отмечал первенец Святослава - Иван, названный так в честь отца музыканта.
Обоих детей лидеру Окена Ельзи подарила его гражданская жена Евгения Яцута.
О второй беременности Евгении стало известно лишь в мае этого года - родители предпочитают хранить все, что касается их детей, в секрете. Яцуту случайно заметили в Каннах уже с очень большим животом.
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Ранее украинский рок-музыкант, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поделился собственным видением того, когда в Украине закончится война.
Также стало известно, что хит Святослава Вакарчука "Обійми мене", который стал одним из негласных гимнов в героическом противостоянии украинцев рашистским оккупантам, на иврите исполнил Андрей Макаревич.
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