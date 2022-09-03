Михаил Саакашвили показал внебрачную крошку-дочь

Михаил Саакашвили показал внебрачную дочь Элис-Марию / facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в канун Нового 2022 года признался, что имеет внебрачную дочь. Девочку зовут Элис-Мария, и ей около двух лет.

На своей странице в Facebook экс-президент опубликовал несколько фотографий малышки. На одной она сидит с венком полевых цветов на голове, на другом девочка увлеченно показывает на часы на площади Пьяцца в Батуми.

Умиленный родитель рассказал, что Элис-Марии настолько понравились часы, фрагменты гимна, которые они играют, и фигурки в национальных грузинских костюмах, что маленькая девочка захотела забрать их домой.

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Михаил Саакашвили официально женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая родила ему двоих сыновей Эдуарда (1995 г.р.) и Николоза (2005 г.р.).

Грузинская певица София Нижарадзе стала мамой внебрачной дочери Саакашвили, которую назвали Элис-Мария.

Внебрачная дочь Михаила Саакашвили - Элис-Мария / facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким фото старшего сына, которого она родила от певца.

Также 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаям.

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