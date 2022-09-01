Падчерица Потапа сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаям

Наталья Горовая вышла замуж в Ливане по мусульманским обычаям / instagram.com/gorovaya_irina

24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая вышла замуж за своего бойфренда из Ливана.

Об этом рассказала ее мама Ирина в интервью для ЖВЛ. Незадолго до начала полномасштабной войны Наталья поехала со своим возлюбленным в Грузию на отдых, затем пара перебралась в Ливан.

"Она из Ливана присылает мне фотографию с кольцом, и говорит "Мама, я так счастлива!" И я так счастлива, что у нее все очень классно происходит", - рассказывает продюсерка. Она отмечает - такие светлые новости просто необходимы во время войны.

Влюбленны мечтают о пышной свадьбе, но пока провели религиозную церемонию бракосочетания на родине свекра Натальи - в Ливане.

"Отец ее мужа из Ливана. Их женил мулла. Они женаты по мусульманской вере, но она не принимала эту веру. Это для уважения к родителям. Мы решили, что здесь они обвенчаются по нашим традициям, когда приедут, а потом уже будет свадьба. Потому что для отца жениха было важно, чтобы они были обручены под Богом", - рассказывает Горовая. Для нее же Бог - един, и ей важно, чтобы ее дочь оставалась счастливой.

Правда бабушкой продюсерка становиться пока не готова. Она со смехом призналась, что просит Наталью повременить с этим, иначе на своей личной жизни придется поставить крест.

Ранее таинственного мужа показала звезда сериалов Папик и Сваты, украинская актриса Анна Кошмал - артистка рассказала, как встретилась с отцом своего ребенка.

Также о своих нелегких отношениях с экс-женой мужа-миллиардера рассказала певица Камалия - женщина строила козни против новой возлюбленной бывшего.

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