Джанабаева поделилась редким фото сына Меладзе

Меладзе и Джанабаева воспитывают двоих детей / Фото: hochu.ua

Экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким сыном старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram. "И снова в школу, и снова здравствуйте", - подписала свое фото она.

Напомним, ранее артисты в соцсети показали фото своей младшей дочери Агаты, которой недавно исполнился год.

"Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья", - написала она.

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