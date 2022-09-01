Джанабаева поделилась редким фото сына Меладзе

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой вырос большой школьник.
Экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким сыном старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.
Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram. "И снова в школу, и снова здравствуйте", - подписала свое фото она.
Напомним, ранее артисты в соцсети показали фото своей младшей дочери Агаты, которой недавно исполнился год.
"Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья", - написала она.
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Автор: Алена Кюпели