УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Джанабаева поделилась редким фото сына Меладзе

1 сентября 2022, 17:56

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой вырос большой школьник.

Меладзе и джанабаева
Меладзе и Джанабаева воспитывают двоих детей / Фото: hochu.ua

Экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким сыном старшего сына, которого она родила от Валерия Меладзе.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram. "И снова в школу, и снова здравствуйте", - подписала свое фото она.

Напомним, ранее артисты в соцсети показали фото своей младшей дочери Агаты, которой недавно исполнился год.

"Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья", - написала она.

Вас также может заинтересовать:

Альбина Джанабаева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:56

Джанабаева поделилась редким фото сына Меладзе

17:44

90 гривен за доллар: украинцев шокировали сценарием девальвацииВидео

17:41

"Любим Украину": Red Hot Chili Peppers подняли на концерте в США украинский флаг

17:21

У Кулебы набросились на Лаврова из-за его новых скандальных угрозВидео

17:05

Под Харьковом погиб волонтер из Британии, спасавший жизни бойцов ВСУВидео

Реклама
17:02

ВСУ могут освободить Херсон без боевых действий: британский эксперт рассказал, как это сделатьВидео

17:00

О "денацификации" не вспоминает: Путин придумал новую цель войны с УкраинойВидео

16:54

РФ из-за провала оккупантов поставила новый дедлайн для захвата востока УкраиныВидео

16:51

"Юбочка уже слишком короткая": Кристина Соловий в костюме школьницы похвасталась стройными ножками

16:37

Злату Митчелл захейтили из-за ее фигуры и цвета кожи парня: Фреймут вступилась за дочь

16:30

Лукашенко размечтался о "демилитаризации" Украины и сказал, когда Беларусь вступит в войнуВидео

16:24

Последний резерв РФ: оккупанты бросили в бой "парадную" танковую армиюВидео

16:23

РФ угрожает Молдове, она станет следующей военной целью Кремля - ПодолякВидео

16:14

Гороскоп на сентябрь 2022 для Скорпионов: прибыль, тайна и конфликты в семьеВидео

16:10

Приметы на 2 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была удачнойВидео

15:57

"Зачем меня трогать?": Шуфутинский впервые озвучил свою позицию относительно войны в Украине

15:48

"Путин неудачник, он проиграл": в США назвали рецепт победы Украины в войне с РФВидео

15:46

Самый вкусный ужин за 20 минут на скорую руку: простой рецептВидео

15:45

Подарок "для самого крутого воина": в Сети восхитились фото Залужного в уникальной вышиванке

15:44

"Это будет роковая ошибка": в ВСУ сказали, когда объявят об освобожденных территориях на югеВидео

Реклама
15:20

Люди кладут смартфон в холодильник и убивают сразу 3 зайца: как работает лайфхак

15:19

Эксклюзив Сніданку з 1+1: Jerry Heil рассказала о конце карьеры, а alyona alyona - как похуделаВидео

15:09

"Бедный Володя": Пугачева ответила СоловьевуВидео

15:03

РФ испугалась вымышленного "украинского десанта" и вывозит работников "Росатома" с ЗАЭСВидео

15:01

Новый iPhone 14: дата выхода, характеристики и сколько будет стоитьВидео

14:58

"Грязь Москвы": Данилов жестко ответил на бредни главы СФ о "победе над Украиной"Видео

14:52

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - ЭнергоатомВидео

14:51

"Стыдно и противно": в Италии Жадану запретили концертами собирать деньги для помощи УкраинеВидео

14:46

Руссо после начала войны заявил, что искренне полюбил Россию

14:41

Падчерица Потапа сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаямВидео

14:39

Как год рождения влияет на судьбу: характеристика по восточному календарю

14:32

Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

14:23

Контрнаступление ВСУ на юге: украинская армия зачищает пригород ХерсонаВидео

14:09

"Придется доставать одеяла": синоптик предупредила об очень холодных ночах в УкраинеВидео

13:58

Эрдоган хочет в ближайшее время устроить встречу Зеленского и Путина в ТурцииВидео

13:48

Новая "бавовна": в Севастополе прогремели взрывы, РФ подняла в небо авиациюВидео

13:47

ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно

13:25

Перед контрнаступлением ВСУ США провели с Украиной "военные игры" – CNNВидео

13:08

Была база, а стала братская могила: ВСУ "демилитаризовали" 58 оккупантов на ХерсонщинеВидео

12:58

Комаровский раскрыл диагноз Путина и спрогнозировал сроки его смертиВидео

Реклама
12:44

"Мы никого не держим": Данилов рассказал, что ждет жителей ОРДЛО после освобождения

12:41

"Доказательство веса гарантий РФ": в ОП ответили на обстрел оккупантами маршрута миссии МАГАТЭВидео

12:37

В России в детсаду детям выдали грамоты с гербом Украины

12:18

Что РФ задумала на 1 сентября в Украине: в ISW озвучили три сценария, один из них очень опасен

12:09

6 полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

12:06

От спецназа ГРУ до летчиков-снайперов: ВСУ "покрошили" сотни элитных бойцов армии РФВидео

12:03

Сильно опухший Киркоров повез детей в первый класс. Дети учатся в 4-м и 5-м

11:59

"Самоубийство"? В Москве при странных обстоятельствах погиб глава совета директоров ЛукойлаВидео

11:46

Люди годами используют Звездочку неправильно: куда нельзя наносить мазь

11:33

Контрнаступление ВСУ может затянуться на месяцы: в США назвали причинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять