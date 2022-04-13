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Меладзе и Джанабаева впервые показали младшую дочь

13 апреля 2022, 04:30

Меладзе и Джанабаева отпраздновали год любимой дочери.

Джанабаева пожаловалась на бессонные ночи

Экс-солистка группы ВиаГра Альбина Джанабаева и ее супруг Валерий Меладзе, который был в числе первых артистов РФ, осудил войну и призывал к прекращению боевых действий и мирным переговорам, показали свою младшую дочь.

Соответствующую публикацию сделала Джанабаева на своей странице в Instagram.

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"Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья", - написала она.

Джанабаева долго скрывала эту беременность и рассказала о ней лишь за несколько недель до родов. Девочку назвали Агата.

Напомним, ранее за свое высказывание музыкант даже попал в список неугодных артистов, которым запрещено выступать на территории РФ.

viber
Меладзе Джанабаева
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