Переобулся в полете: призывающий к "миру" Валерий Меладзе дает концерты в России

Валерий Меладзе продолжил выступать в РФ после того, как осуждал войну в Украине / Instagram

Российский певец Валерий Меладзе был в числе первых артистов РФ, кто 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного военного вторжения войск оккупантов в Украину, осудил войну и призывал к прекращению боевых действий и мирным переговорам.

За свое высказывание музыкант даже попал в список неугодных артистов, которым запрещено выступать на территории РФ.

Однако ни его "мирные настроения", ни запрет российской власти не остановил Меладзе. Он возобновил концертную деятельность в России - выступил на закрытой вечеринке в Санкт-Петербурге.

"Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но, как вы понимаете, не от всей души", - сообщается в Telegram-канале Admin.anshlak.

Сопротивляться агрессору Валерий Меладзе смог чуть больше месяца. Очевидно гонорар показался певцу дороже памяти о том, что когда-то именно в украинском Николаеве в нем разглядели настоящего артиста. Николаевская рок-группа Диалог стала в далеком 1989 году для братьев Меладзе лестницей для восхождения на музыкальный Олимп.

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Пока Валерий Меладзе предает свои убеждения на сцене страны-агрессора, его невестка, певица Вера Брежнева работает волонтером и помогает украинским беженцам.

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