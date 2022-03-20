Вера Брежнева вместе с дочкой спасают беженцев из Украины

Певица сообщила, что сейчас находится в Польше.
Певица Вера Брежнева в настоящее время работает волонтером в польском городе Люблине вместе с одной из дочерей.
"Ночью снились танки, взрывы и разрушенные дома, и хотелось верить, что это сон, но я проснулась, а реальность в Украине еще страшнее", — рассказала певица в stories, пишет 1news.az.
Певица сообщила, что в центре помощи занимается сбором гуманитарной помощи для беженцев по всей Европе.
"Эта работа не оплачивается, но она, кроме усталости, приносит очень большую пользу", — отмечает Брежнева, подчеркивая, что занимается благотворительностью на протяжении 16 лет.
Также Вера публикует снимки, сделанные в убежищах для беженцев в различных городах.
Также ранее сообщалось, что австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
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