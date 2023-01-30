Телеведущая Мила Еремеева рассказала, что сейчас происходит с Олегом Винником

Легендарный украинский поп-певец Олег Винник в апреле прошлого года полностью пропал с радаров − озадачив своих поклонников, журналистов и даже некоторых коллег. Как говорит телеведущая Мила Еремеева в интервью для YouTube-канала GLOSTER FM - у Винника проблемы со здоровьем.
Ситуация осложняется тем, что затяжное молчание Винника, который, по некоторым данным, живет сейчас в Берлине, где проходит лечение, многие его фанаты восприняли как измену Украине. Тем не менее, по словам Еремеевой, артист очень поддерживает родную страну.
"Я знаю, что с ним происходит сейчас. Там дело не в каких-то патриотичных историях. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока что у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", − говорит телеведущая.
От какой именно болезни Винник лечится за границей вот уже почти год, Еремеева не стала уточнять.
Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.
Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.
Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.
Другие новости:
- "Воет сирена, а все идут на Щекавицу": Jerry Heil переделала самый известный хит Винника
- Оля Полякова жестко ответила на слухи о своем разводе
- Полякова показала, как в туалете унизили Киркорова и Королеву