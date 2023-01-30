Телеведущая Мила Еремеева утверждает, что знает - что именно сейчас происходит с Олегом Винником, который исчез с радаров еще в апреле-2022

Телеведущая Мила Еремеева рассказала, что сейчас происходит с Олегом Винником / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский поп-певец Олег Винник в апреле прошлого года полностью пропал с радаров − озадачив своих поклонников, журналистов и даже некоторых коллег. Как говорит телеведущая Мила Еремеева в интервью для YouTube-канала GLOSTER FM - у Винника проблемы со здоровьем.

Ситуация осложняется тем, что затяжное молчание Винника, который, по некоторым данным, живет сейчас в Берлине, где проходит лечение, многие его фанаты восприняли как измену Украине. Тем не менее, по словам Еремеевой, артист очень поддерживает родную страну.

"Я знаю, что с ним происходит сейчас. Там дело не в каких-то патриотичных историях. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока что у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", − говорит телеведущая.

От какой именно болезни Винник лечится за границей вот уже почти год, Еремеева не стала уточнять.

Напомним, ранее вокалист поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника в пользу терробороны.

Позже актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

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