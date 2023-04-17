Олег Винник объявлся в Сети спустя год после "исчезновения"

Исполнитель хитов "Нино" и "Вовчиця" не давал о себе знать с прошлогоднего Пасхального воскресенья.

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Олег Винник появился в Сети спустя год / instagram.com/olegg.vynnyk

За последний год личность популярного украинского певца Олега Винника обросла слухами и сплетнями - доподлинно известно, что артист сейчас находится в Германии. Поговаривают, что он серьезно болен. Ни подтвердить, ни опровергнуть это сам Винник не решался почти год, но, похоже, подал знак своим поклонникам.

Певец перестал общаться с большинством своих коллег и друзей из мира украинского шоу-бизнеса. Последний же пост на его странице в Instagram был опубликован 24 апреля 2022 года - на православную Пасху.

Тогда Винник опубликовал фото пасхального кулича и крашанок с пожеланиями ко светлому празднику Пасхи: "Пусть Христово Воскресение принесет мир в нашу страну и наши души". После этого он исчез из информационного пространства.

видео дня

Спустя почти год Олег Винник посетил свою страницу, за которой по-прежнему пристально наблюдает почти миллион поклонников. Его присутствие не осталось незамеченным - он удалил свой пасхальный пост из Instagram.

Значит ли это, что на странице певца скоро вновь появятся свежие фото и комментарии - пока не известно.

Так страница Олега Винника в Instagram выглядит сейчас / instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения Винника из информационного пространства. Он рассказал про волонтерскую деятельность певца - с автомобилями для ВСУ.

Также актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

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